Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Oberon оснастил семь строек «Еврометстроя» системами видеоаналитики, биометрии и экологического контроля

Компания Oberon оснастила техническими средствами объектовой фиксации семь строительных площадок ООО «Еврометстрой». Как заявили в компании, развернутые системы уже функционируют и передают данные в государственные информационные системы (ГИС) Москвы. Об этом CNews сообщили представители Oberon.

Интеграция с городскими ресурсами позволит надзорным органам в режиме онлайн контролировать ход строительства, соблюдение пропускного режима и экологических норм. В настоящее время на объектах «Еврометстроя» обеспечено функционирование трех ключевых контуров безопасности и мониторинга.

Видеонаблюдение и ЕЦХД

На площадках установлено 97 камер видеонаблюдения, полностью интегрированных в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД). Это гарантирует сохранность архивов и доступ к видеоизображению для уполномоченных городских служб.

Биометрический контроль

Организовано семь контрольно-пропускных пунктов, оснащенных биометрическими системами контроля управления доступом (СКУД). Решение интегрировано с региональным сегментом Единой биометрической системы (ЕБС) и Реестром строителей Москвы. Это позволяет идентифицировать рабочих по биометрическим параметрам, исключая допуск на объект случайных лиц и мигрантов без официального оформления.

Экомониторинг

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

19 комплектов мониторинга уровня шума и концентрации взвешенных частиц (пыли) успешно развернуты на строительных площадках и готовы к передаче данных в ГИС и природоохранные ресурсы столицы. Система позволит в реальном времени отслеживать превышение предельно допустимых концентраций и оперативно реагировать на жалобы жителей близлежащих районов.

В Oberon отметили, что опыт интеграции на объектах «Еврометстроя» будет распространяться на другие стройплощадки столицы в рамках требований к цифровой трансформации строительной отрасли.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

В России создана платформа идентификации БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290