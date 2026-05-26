Oberon оснастил семь строек «Еврометстроя» системами видеоаналитики, биометрии и экологического контроля

Компания Oberon оснастила техническими средствами объектовой фиксации семь строительных площадок ООО «Еврометстрой». Как заявили в компании, развернутые системы уже функционируют и передают данные в государственные информационные системы (ГИС) Москвы. Об этом CNews сообщили представители Oberon.

Интеграция с городскими ресурсами позволит надзорным органам в режиме онлайн контролировать ход строительства, соблюдение пропускного режима и экологических норм. В настоящее время на объектах «Еврометстроя» обеспечено функционирование трех ключевых контуров безопасности и мониторинга.

Видеонаблюдение и ЕЦХД

На площадках установлено 97 камер видеонаблюдения, полностью интегрированных в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД). Это гарантирует сохранность архивов и доступ к видеоизображению для уполномоченных городских служб.

Биометрический контроль

Организовано семь контрольно-пропускных пунктов, оснащенных биометрическими системами контроля управления доступом (СКУД). Решение интегрировано с региональным сегментом Единой биометрической системы (ЕБС) и Реестром строителей Москвы. Это позволяет идентифицировать рабочих по биометрическим параметрам, исключая допуск на объект случайных лиц и мигрантов без официального оформления.

Экомониторинг

19 комплектов мониторинга уровня шума и концентрации взвешенных частиц (пыли) успешно развернуты на строительных площадках и готовы к передаче данных в ГИС и природоохранные ресурсы столицы. Система позволит в реальном времени отслеживать превышение предельно допустимых концентраций и оперативно реагировать на жалобы жителей близлежащих районов.

В Oberon отметили, что опыт интеграции на объектах «Еврометстроя» будет распространяться на другие стройплощадки столицы в рамках требований к цифровой трансформации строительной отрасли.