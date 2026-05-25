«Группа Астра» перевела корпоративный контур «1С» на машину БД Tantor XData 2B на базе процессора Baikal-S

«Группа Астра» осуществила перевод собственного контура «1С» на машину баз данных Tantor XData 2B, построенную на базе российского процессора Baikal-S. Проект продолжает практику использования решений линейки Tantor XData в собственной инфраструктуре компании и является частью стратегии по тестированию и эксплуатации собственных продуктов в высоконагруженной корпоративной среде «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Миграция ключевого бизнес-контура прошла без остановки операционной деятельности. Весь процесс, от подготовки до финального переключения, занял менее двух месяцев и не создал рисков для пользователей.

Переход на новую машину баз данных на основе Baikal-S обеспечил прирост производительности. Это стало заметно при работе со сложными отчетами. По предварительным оценкам пользователей, формирование ключевых отчетов дополнительно ускорилось в два-три раза. Дополнительным преимуществом стала постоянная поддержка со стороны собственных специалистов «Тантор Лабс», что позволяет оперативно решать возникающие вопросы, быстрее внедрять изменения и обеспечивать стабильную работу системы в режиме высокой нагрузки.

Серийная модель машины баз данных Tantor XData 2B выпускается компанией «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») на собственных производственных линиях в Москве и представляет собой законченное специализированное решение. Все компоненты — от процессора Baikal-S и системной платы до встроенного ПО — включены в реестры Минпромторга и Минцифры, что гарантирует соответствие требованиям регуляторов для объектов КИИ и государственных информационных систем.

«Для нас особенно важно, что машина баз данных Tantor XData 2B успешно работает в собственной высоконагруженной инфраструктуре «Группы Астра». Практика показывает, что машина баз данных является удобным и производительным форматом для построения корпоративных ИТ-систем. В отличие от набора разрозненных компонентов, такие решения изначально оптимизированы и протестированы как единый комплекс, от аппаратной платформы до встроенного ПО. Это позволяет обеспечить предсказуемую производительность, надежность и упростить эксплуатацию в важных бизнес-сценариях», — отметил генеральный директор «Тантор Лабс» Вадим Яценко.