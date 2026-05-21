«Солар» и нижегородский кампус НИУ ВШЭ подписали соглашение о подготовке специалистов по информационной безопасности

ГК «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности, и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов по информационной безопасности. Стороны намерены интегрировать прикладные знания и опыт «Солара» в образовательный процесс вуза: эксперты компании будут преподавать дисциплины по треку «Информационная безопасность», проводить стажировки для студентов, а также запустят в Нижнем Новгороде проект «Кибербез-ликбез» — серию практических лекций от ведущих экспертов отрасли. Об этом CNews сообщил представитель «Солара».

Дефицит квалифицированных кадров остается одним из ключевых вызовов для государства и отрасли ИБ. Согласно исследованию «Солара», более 70% опрошенных студентов Нижнего Новгорода считают кибербезопасность перспективной сферой для трудоустройства. Нижний Новгород — один из ведущих ИТ-кластеров России: здесь расположены сильные технические вузы, а молодое население обеспечивает приток талантов. Партнерство с НИУ ВШЭ позволит «Солару» вкладываться в подготовку специалистов на раннем этапе — там, где формируются профессиональные компетенции.

Сотрудники нижегородского филиала ГК «Солар» будут читать две дисциплины по треку «Информационная безопасность», делясь кейсами из реальной практики, а также проводить совместные конференции и круглые столы для обмена опытом между вузом и индустрией. Кроме того, эксперты организуют стажировки для студентов, давая возможность попробовать силы в реальных проектах, и запустят в стенах НИУ ВШЭ лекции проекта «Кибербез-ликбез».

безопасность

«Подготовка кадров — это инвестиция в будущее отрасли. Теория важна, но без практики она не работает. Когда студенты видят реальные кейсы, учатся на актуальных инструментах и общаются с экспертами, которые ежедневно решают задачи ИБ, — это меняет подход к обучению. Мы хотим, чтобы выпускники приходили в компании уже с пониманием, как работает защита в реальности, а не только в теории», — сказала Марина Овсянникова, директор по стратегическому маркетингу ГК «Солар».

«Задача НИУ ВШЭ – Нижний Новгород — сформировать спектр разнообразных и максимально актуальных с точки зрения потребностей рынка специализаций. Трек по кибербезопасности на бакалаврской программе «Компьютерные науки и технологии» с ведущим вендором ГК «Солар» — это доступ к подлинной экспертизе. Теоретическая подготовка на этом треке будет дополнена практическими навыками защиты киберфизических систем и данных. Объединяя усилия с индустрией, мы готовим специалистов, способных не просто реагировать на угрозы, а выстраивать проактивную киберзащиту будущего», — отметила Анна Бляхман, директор НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

