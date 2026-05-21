«Первый Бит» за два месяца перенес учет рыбоконсервного завода «Пролив 1873» в «1С:ERP»

ИТ-интегратор «Первый Бит» за два месяца перевел учет и управление рыбоконсервного завода «Пролив 1873» с отраслевого решения в систему «1С:ERP Управление предприятием». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Когда у завода «Пролив 1873» в 2023 г. сменился собственник, вместе с ним пришли и новые требования к учету. Предприятие, основанное еще в 1873 г. и выпускающее рыбные консервы, выкупила группа компаний «За Родину». Нужно было в ускоренном темпе перестроить бизнес-процессы под стандарты головной компании, работающей в «1С:ERP».

За решением этой задачи руководство завода обратилось к экспертам компании «Первый Бит», у которой уже был успешный опыт работы с новым владельцем предприятия. Именно команда «Первого Бита» в Санкт-Петербурге занималась внедрением систем «1С:ERP Управление предприятием» и «БИТ.Финанс» для ГК «За Родину», а теперь ей предстояло за два месяца перевести на ту же платформу «Пролив 1873».

На запуск новой системы было выделено всего два месяца: месяц на внедрение и месяц на опытно-промышленную эксплуатацию. Чтобы уложиться в рекордные для подобных проектов сроки, специалисты приняли нестандартное решение: отказаться от этапов обследования и моделирования.

«Самым сложным оказалось совместить скорость внедрения и глубину проработки: каждое решение проверяли сразу на живых данных. Такой подход позволил нам в рекордные сроки реализовать единую цепочку взаимодействия между отделами, запустить систему учета планирования закупок, продаж и производства, а также дать бизнесу инструменты для расчета себестоимости продукции», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Валерий Власенков.

За основу была взята учетная модель головной компании, которую специалисты интегратора доработали под специфические отраслевые процессы. Например, для контроля остатков сырья по сортам и корректного расчета себестоимости добавили возможность вручную вносить документы – это потребовалось из-за особенностей сортировки замороженной рыбы.

Еще одна уникальная доработка – раздельный учет по налогу на прибыль. Регион, где работает завод, имеет особый экономический статус, поэтому типовые механизмы «1С» здесь не подходили.

Обучение пользователей проводилось на реальных данных и процессах в новой системе, без тренировок и двойного ввода данных. За две недели работе в системе были обучены 20 пользователей.

В результате проекта производительность завода увеличилась на 100% за счет запуска производственных линий и функционирующей автоматизированной системы ведения оперативного, бухгалтерского и производственного учета.

Затраты на материальные запасы снизились на 40% благодаря внедрению плана закупок. Производственные издержки сокращены на 60% из-за разработки отчета для контроля планового и фактического списания материалов. Операционные и административные расходы сократились на те же 60% за счет оптимизации трудовых ресурсов. Итоговый экономический эффект – рост прибыли на 3%.

Проект по автоматизации завода «Пролив 1873» наглядно доказывает, что перенос учета из отраслевой системы в современную ERP можно реализовать максимально быстро, если за дело берется команда с готовой экспертизой и опытом масштабирования решений внутри холдинга.