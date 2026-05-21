MWS AI выпустила ИИ-агента для создания ИИ-агентов по текстовому описанию

MWS AI объявила о выпуске «ИИ-команды» (AI Force) — ИИ-агента, который создает других ИИ-агентов и мультиагентные системы для бизнеса по текстовому описанию задачи: пользователь формулирует, что нужно автоматизировать, — система сама проходит полный цикл от уточнения требований до публикации готового сценария. «ИИ-команда» доступна как модуль платформы для создания и управления ИИ-агентами MWS AI Agents Platform. Решение разворачивается в корпоративном контуре заказчика — на собственной инфраструктуре или в частном облаке.

Работа «ИИ-команды» воспроизводит цикл разработки ПО. Пользователь описывает задачу на естественном языке. Система уточняет требования и фиксирует их в структурированном виде, не переходя к следующему этапу, пока пользователь не подтвердит, что задача понята правильно. В результате путь от идеи до рабочего прототипа ИИ-агента сокращается до нескольких часов.

«ИИ-команда» решает одну из ключевых проблем рынка агентных систем. Инструменты для создания ИИ-агентов уже прошли путь от программирования к low-code- и no-code-подходам, где сценарии собираются из готовых блоков в визуальном конструкторе. Однако даже такой формат по-прежнему требует технической подготовки: чтобы собрать рабочего агента, нужно понимать архитектуру, логику передачи данных, связи между компонентами и принципы подключения внешних сервисов. ИИ-агент автономно формирует план: определяет состав бизнес-сценария, разбивает его на элементы, выстраивает логику, подбирает действия, то есть архитектуру проектирует система, а не пользователь. Для постановки задачи подходит любой формат: текстовое описание, загруженный регламент или ТЗ, готовая спецификация процесса. На этапе сборки система подключает любые корпоративные API и внешние сервисы, необходимые для работы агента, — без ограничений по стеку интеграций.

После сборки прототипа система переходит к валидации и тестированию. Задача не считается выполненной, пока не пройдены все проверки без единой ошибки. Это принципиальное отличие от большинства ИИ-инструментов, которые возвращают результат, когда он «в целом работает». Тестирование проходит с участием виртуальных пользователей: система эмулирует реальные диалоги с агентом — так, как их вел бы живой сотрудник или клиент. Это позволяет проверить не только техническую корректность сценария, но и поведение агента в условиях, приближенных к боевым. В «ИИ-команде» формальный критерий готовности один: сценарий должен пройти полный набор тестов. Если в ходе проверки обнаруживаются ошибки, система автоматически возвращается к этапу доработки, вносит изменения и снова запускает контрольные процедуры. Уже работающая логика при этом не должна ломаться: каждое изменение проверяется до применения.

Отдельное внимание в модуле уделено безопасности агентных действий. Практика показывает, что мягкие ограничения в инструкциях недостаточны: если просто написать агенту «не делай ничего опасного», это не гарантирует соблюдение запрета. В отрасли уже были публичные случаи, когда агентная система совершала разрушительные действия вопреки ограничениям в промпте. Поэтому в «ИИ-команде» опасные действия ограничиваются не на уровне промптов, а на уровне архитектуры: система технически не пропускает действия, которые не прошли необходимые проверки, а агент работает только через стандартизированный набор операций без прямого доступа к внутренним механизмам платформы.

Еще одна особенность «ИИ-команды» — накопление и повторное использование опыта. После завершения каждой задачи система фиксирует, что сработало эффективно, где возникли повторяющиеся ошибки, какие особенности платформы нужно учитывать и какие улучшения можно внести в сам процесс сборки. Этот опыт сохраняется в структурированном виде и используется в следующих проектах. Таким образом, речь идет об автономной системной базе практик, которая позволяет повышать качество каждой следующей сборки. Кроме создания агентов с нуля, «ИИ-команда» принимает уже готовых агентов: пользователь загружает существующий сценарий, формулирует нужное изменение — и система вносит правки, не затрагивая работающую логику.

«ChatGPT стал массовым так быстро не только потому, что был качественно новым решением или самым умным — а потому что не требовал ничего, чего человек не умеет. Люди умеют писать текст. Они делают это весь день: в мессенджерах, в почте, в задачниках. Когда интерфейс создания совпадает с интерфейсом мышления, барьер исчезает. Мы убеждены, что именно это произойдет с корпоративной автоматизацией: не «научись работать с конструктором» — «напиши, что тебе нужно, так же, как ты написал бы это коллеге». Текстовое окно — это единственный интерфейс, которому не нужно обучать», — отметил директор по продуктам MWS AI Максим Волошин.

«Мы движемся к модели, в которой прототип ИИ-агента для конкретной задачи сможет собрать любой уверенный пользователь ПК — в интерфейсе платформы, без программирования и без участия вендора. Вторым этапом развития «ИИ-команды» станет дальнейшее упрощение пользовательского опыта — появятся голосовой ввод, библиотека готовых шаблонов ИИ-агентов для повторного использования, а также корпоративная память, при которой агент сможет учитывать не только контекст одного диалога, но и историю взаимодействия команды, отдела или всей организации», — отметил директор по продукту «ИИ-команда» Сергей Пономаренко.