«Гравитон» и X Electronics подписали соглашение о производственном партнерстве

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и производитель электронных устройств X Electronics подписали соглашение о намерениях, определяющее рамки взаимодействия в области контрактной сборки и промышленной кооперации. Подписанный документ фиксирует готовность сторон к совместному поиску технологических решений для развития отечественного рынка вычислительной техники. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Основной фокус предполагаемого сотрудничества направлен на оценку потенциала организации выпуска продукции под брендом «Гравитон» на мощностях X Electronics. Стороны намерены наладить интенсивный обмен методологической информацией и практическим опытом для глубокой проработки всех этапов производственного цикла — от монтажа компонентов до финального тестирования и контроля качества готовых изделий. В рамках соглашения планируется детальное рассмотрение возможности выпуска как пилотных партий, так и серийных объемов оборудования, что потребует синхронизации процессов технологической подготовки и анализа технологичности текущих разработок.

Особое внимание будет уделено вопросам локализации производственных операций и поиску путей повышения надежности и прослеживаемости выпускаемых устройств в строгом соответствии с актуальными требованиями российского законодательства. Компании также договорились о координации маркетинговых усилий и участии в профильных отраслевых мероприятиях для формирования устойчивой модели партнерства, объединяющей инженерную экспертизу «Гравитон» с производственным потенциалом X Electronics.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Взаимодействие с X Electronics является для нас важным шагом в изучении новых форматов масштабирования выпуска российской электроники. Мы нацелены на создание такой системы промышленной кооперации, которая позволит объединить наши инженерные достижения с современными производственными компетенциями партнера. Такая синергия необходима для повышения конкурентоспособности отечественных решений и обеспечения технологической независимости ИТ-инфраструктуры в долгосрочной перспективе», — отметил Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Мы видим в “Гравитон” сильного технологического лидера и готовы предложить свои площадки для проработки наиболее сложных производственных задач. Совместная оценка перспектив выпуска вычислительной техники позволит нам не только обменяться ценным опытом, но и внести вклад в развитие устойчивых цепочек поставок внутри страны», — сказала Анна Зайцева, коммерческий директор X Electronics.

