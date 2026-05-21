«Аквариус» и ITFB Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области импортозамещения

Российский производитель ИТ-оборудования «Аквариус» и компания ITFB Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны объединят свои компетенции в области интеграции инфраструктурных решений и программных продуктов для разработки полностью отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК), предназначенных для государственных и корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Для реализации этой задачи партнеры планируют проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тестировать совместимость оборудования и ПО, оснастить тестовую лабораторию, а также участвовать в формировании отраслевых стандартов для решений в сфере интеллектуального управления контентом, цифровизации бизнес-процессов и критической информационной инфраструктуры.

«Сотрудничество с ITFB Group — это важный шаг в расширении экосистемы отечественных решений. В перспективе инфраструктурная платформа «Аквариуса» и программный стек партнера будут объединены в целостные программно-аппаратные комплексы. Так заказчик сможет получить продукт с предсказуемой совместимостью и сквозной поддержкой – без необходимости самостоятельной интеграции разрозненных компонентов», – сказал Аркадий Соколов, член Правления, коммерческий директор компании «Аквариус».

«Наше соглашение с «Аквариусом» – это дорожная карта для совместной инженерной работы. Мы уже приступили к формированию пула проектов, где синергия наших программных платформ и оборудования «Аквариуса» даст заказчикам максимальный эффект с точки зрения производительности, безопасности и стоимости владения», – отметила Оксана Высочанская, коммерческий директор ITFB Group.