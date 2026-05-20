Разделы

Импортонезависимость
|

«Аквариус» и «Базис» создадут импортонезависимый программно-аппаратный комплекс виртуализации

Компании «Аквариус» и «Базис» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в присутствии Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева. Целью соглашения является разработка и вывод на рынок полностью российского программно-аппаратного комплекса виртуализации для государственных и корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

В периметр партнерства входит совместное проектирование архитектуры решения, интеграция аппаратной платформы «Аквариуса» с программным стеком виртуализации «Базиса», а также проведение полного цикла испытаний и сертификации итогового продукта. Стороны планируют создать конкурентоспособный импортонезависимый ПАК, который обеспечит надежную и безопасную среду для функционирования критически значимых информационных систем и корпоративных ЦОД. Консолидация производственных и технологических компетенций в едином контуре позволит заказчикам получать готовое к эксплуатации решение, прошедшее верификацию и подтверждение соответствия регуляторным требованиям.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

«Технологическое взаимодействие «Аквариуса» и компании «Базис» – это продуктовая синергия, объединяющая инженерные компетенции «Аквариуса» в разработке аппаратных платформ с передовыми технологиями виртуализации «Базиса». В результате формируется суверенный стек, обеспечивающий заказчикам бесшовный переход к импортонезависимой ИТ-инфраструктуре и служащий фундаментом для цифрового суверенитета страны», – отметил Олег Копицын, генеральный директор ГК «Аквариус».

«Как лидер на рынке отечественной виртуализации мы постоянно обмениваемся опытом и инженерными компетенциями с ключевыми вендорами оборудования и прикладного ПО. Без этого невозможно создать востребованный конкурентоспособный продукт, особенно такой сложный как ПАК. Наша с «Аквариусом» инженерная программа позволит достичь необходимой совместимости наших продуктов, обеспечить соответствие разработанных ПАК требуемым параметрам, профилировать их под типовые сценарии нагрузки в государственных информационных системах и корпоративных ЦОД — в общем, позволит сделать все, чтобы в итоге наши заказчики получили готовое к эксплуатации решение», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290