«Аквариус» и «Базис» создадут импортонезависимый программно-аппаратный комплекс виртуализации

Компании «Аквариус» и «Базис» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в присутствии Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева. Целью соглашения является разработка и вывод на рынок полностью российского программно-аппаратного комплекса виртуализации для государственных и корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

В периметр партнерства входит совместное проектирование архитектуры решения, интеграция аппаратной платформы «Аквариуса» с программным стеком виртуализации «Базиса», а также проведение полного цикла испытаний и сертификации итогового продукта. Стороны планируют создать конкурентоспособный импортонезависимый ПАК, который обеспечит надежную и безопасную среду для функционирования критически значимых информационных систем и корпоративных ЦОД. Консолидация производственных и технологических компетенций в едином контуре позволит заказчикам получать готовое к эксплуатации решение, прошедшее верификацию и подтверждение соответствия регуляторным требованиям.

«Технологическое взаимодействие «Аквариуса» и компании «Базис» – это продуктовая синергия, объединяющая инженерные компетенции «Аквариуса» в разработке аппаратных платформ с передовыми технологиями виртуализации «Базиса». В результате формируется суверенный стек, обеспечивающий заказчикам бесшовный переход к импортонезависимой ИТ-инфраструктуре и служащий фундаментом для цифрового суверенитета страны», – отметил Олег Копицын, генеральный директор ГК «Аквариус».

«Как лидер на рынке отечественной виртуализации мы постоянно обмениваемся опытом и инженерными компетенциями с ключевыми вендорами оборудования и прикладного ПО. Без этого невозможно создать востребованный конкурентоспособный продукт, особенно такой сложный как ПАК. Наша с «Аквариусом» инженерная программа позволит достичь необходимой совместимости наших продуктов, обеспечить соответствие разработанных ПАК требуемым параметрам, профилировать их под типовые сценарии нагрузки в государственных информационных системах и корпоративных ЦОД — в общем, позволит сделать все, чтобы в итоге наши заказчики получили готовое к эксплуатации решение», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».