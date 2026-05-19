«Турбо Облако» и «Гарда» объединят решения для развития защищенной облачной инфраструктуры

Компании «Турбо Облако» (входит в ГК РТК-ЦОД) и «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие экосистемы облачных сервисов и совместных решений для корпоративных заказчиков. Партнерство предполагает объединение возможностей платформы публичного облака «Турбо Облако» и продуктов «Гарда» для создания и продвижения современных сервисов в сфере цифровой инфраструктуры и информационной безопасности вплоть до 31 декабря 2030 г. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Стороны планируют развивать сотрудничество в области внедрения, поддержки и продвижения облачных и ИБ-решений для корпоративного сегмента. В рамках партнерства компании также намерены совместно совершенствовать процессы обучения, нормативного сопровождения и поддержки продуктов для заказчиков из различных отраслей экономики.

Отдельное внимание будет уделено организации совместных отраслевых и деловых мероприятий — конференций, круглых столов, семинаров и выставок, направленных на развитие технологической экспертизы и продвижение решений компаний на российском рынке.

Партнерство формируется на фоне растущего спроса бизнеса на комплексные облачные решения, сочетающие масштабируемую инфраструктуру, отказоустойчивость и высокий уровень защиты данных. Сотрудничество позволит сторонам объединить компетенции в области облачных технологий и информационной безопасности для развития сервисов, ориентированных на корпоративных заказчиков.

Инфраструктура «Турбо Облака» развивается на базе сети дата-центров РТК-ЦОД и узлов связи «Ростелекома», что обеспечивает масштабируемость и доступность облачных сервисов для клиентов в разных регионах страны.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Сегодня корпоративные заказчики заинтересованы не только в доступности облачных сервисов, но и в комплексном подходе к вопросам защиты данных и устойчивости цифровой инфраструктуры. Сотрудничество с “Гарда” позволит объединить наши технологические компетенции для создания более гибких и безопасных решений для бизнеса».

Рустэм Хайретдинов, вице-президент компании «Гарда»: «Развитие современных цифровых сервисов требует тесной интеграции облачных технологий и инструментов информационной безопасности. Партнерство с “Турбо Облаком” позволит расширить возможности совместных решений для корпоративного рынка и реализовывать новые инициативы в области защищенной цифровой инфраструктуры».

