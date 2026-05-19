Разделы

ПО Цифровизация Импортонезависимость
|

«Северсталь» рассказала о планах развития отечественной АСУ ТП

«Северсталь» продемонстрировала интегрированное решение для управления производством, а также представила новые продукты для развития отечественных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Оператор ставит задачу, например, отгрузить определенное количество материала, в системе управления производством (MES) «Металлургия» и передает ее на уровень АСУ ТП. Она, в свою очередь, обеспечивает отработку задания и направляет в MES подтверждение о выполненном результате, замыкая технологический цикл.

«Система MES собственной разработки уже внедрена в трех производствах коксоаглодоменного производства Череповецкого металлургического комбината, а пилотное внедрение открытого программируемого логического контроллера на базе российских аппаратных платформ стартует во второй половине 2026 г.», — сказал руководитель департамента «Технологии и инноваций» «Северсталь-инфокома» Евгений Маслов.

Кроме того, компания представила систему для управления версиями промышленных контроллеров «Версум», заменяющую зарубежное ПО Version Dog. Она позволяет отслеживать изменения в проектах автоматизации, проводить сравнение версий и выполнять автоматическое резервное копирование. Встроенный ИИ-ассистент подскажет пользователю, что изменилось в коде, и поможет найти ошибки.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290