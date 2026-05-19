Сервис спутниковой связи «Бюро 1440» станет доступен в Белоруссии

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») сообщила о достижении договоренности о сотрудничестве с национальным спутниковым оператором Республики Беларусь «Белинтерсат».

«Белинтерсат» стал партнером российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» в задаче организации доступа Белоруссии к сервису спутниковой связи на базе российской низкоорбитальной спутниковой группировки. Стороны договорились о тестировании и интеграции сервиса спутниковой широкополосной связи в информационные системы «Белинтерсат». Соглашение также предусматривает возможность создания и расширения партнерской и клиентской сети в Белоруссии.

«Глобальное покрытие – одна из ключевых характеристик сервиса спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440». Мы поступательно интегрируемся во все сценарии использования, актуальные для России, заключили форвардные контракты с рядом крупнейших российских операторов связи. Соглашение с «Белинтерсат» — первый шаг на пути масштабирования нашего сотрудничества с игроками телеком-рынка на международном уровне», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

«Потребность в цифровых сервисах у людей, живущих в отдаленных районах Беларуси, растет с каждым днем. При этом современные онлайн-ресурсы требуют все более высоких скоростей связи и низких задержек, которые могут быть обеспечены только наземными сетями или низкоорбитальной группировкой. В долгосрочном сценарии совместная работа с «Бюро 1440» позволит сократить цифровое неравенство и даст новый импульс развитию регионов Беларуси. Немаловажно, что сотрудничество с партнерами также поможет в реализации комплексного плана по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре, что станет фундаментом развития общего технологического суверенитета», — отметил технический директор «Белинтерсат» Олег Винярский.