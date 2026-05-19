«Аквариус» и «Киберпротект» создадут импортонезависимый программно-аппаратный комплекс объектного хранения данных для КИИ и ЦОД

Компании «Аквариус» и «Киберпротект» договорились об установлении партнерских отношений и объявили о намерении создать полностью российский программно-аппаратный комплекс объектного хранилища данных с поддержкой протокола S3. Решение предназначено для государственных и корпоративных заказчиков, включая объекты критической информационной инфраструктуры и центры обработки данных.

Планируется, что серверные платформы и системы хранения данных «Аквариуса» будут объединены с программным стеком объектного хранения «Киберпротекта», включая S3-совместимый интерфейс, а также встроенные средства защиты данных, управления и мониторинга. Стороны намерены провести полный цикл совместных испытаний и оптимизации взаимодействия аппаратной и программной частей для достижения целевых показателей производительности и отказоустойчивости.

Такой подход избавляет заказчика от необходимости самостоятельной интеграции аппаратной платформы, программного стека и средств защиты данных. В результате он получает готовый, верифицированный и полностью сопровождаемый продукт с единой архитектурой, предсказуемой производительностью и встроенными инструментами безопасности.

«С «Киберпротектом» мы создаем полностью российский продукт, в котором аппаратная платформа «Аквариуса» принимает на себя нагрузку, а программный стек партнера закрывает логику S3, защиту данных и управление. Стыковка происходит на этапе инженерного замысла, что обеспечивает заказчику целостное решение с предсказуемым поведением системы под нагрузкой», — сказал Олег Копицын, генеральный директор ГК «Аквариус».

«Сотрудничество с «Аквариусом» — это вклад в развитие экосистемы российских технологий хранения данных и обеспечение технологического суверенитета. Наше партнерство нацелено на создание законченного решения для объектного хранения данных, полностью независимого от зарубежных технологий, который станет надежным фундаментом для цифровой инфраструктуры наших общих заказчиков, обеспечит безопасность, производительность и гибкость масштабирования. Мы работаем над обеспечением полноценной совместимости в конкретных аппаратных конфигурациях. Заказчик получит решение, проверенное в ходе совместных испытаний, и сможет легко встроить его в свою инфраструктуру, получить необходимую поддержку», — отметил Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект».