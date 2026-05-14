Подтверждена совместимость Picodata с AggreGate

Распределённая СУБД для критической инфраструктуры Picodata компании Picodata (входит в группу Arenadata) подтвердила статус высокопроизводительной замены Apache Cassandra. Об этом CNews сообщил представитель Arenadata.

AggreGate успешно завершила цикл испытаний этой СУБД как альтернативы широко применяемой Cassandra. Благодаря плагину Picodata Sirin, совместимому с протоколом Cassandra, переход не потребовал переписывания кода платформы.

Предприятия, использующие AggreGate, могут теперь безболезненно отказаться от иностранной СУБД, не неся затрат на переписывание кода, и дополнительно получить прирост скорости обработки данных.

Инженеры AggreGate провели испытания на реальной промышленной нагрузке, типичной для сценариев индустриального интернета вещей: интенсивная запись телеметрии и точечные чтения по ключу. Для чистоты эксперимента использовались идентичные аппаратные средства, драйверы и коннекторы AggreGate, ранее использовавшиеся для Cassandra.

Результаты тестирования показали высокий уровень производительности Picodata. При этом Picodata обеспечивает ещё и строгую согласованность данных (Strong Consistency), тогда как Cassandra по умолчанию работает с моделью «слабой согласованности» (Eventual Consistency). Для промышленной автоматизации и объектов критической инфраструктуры данное различие является принципиальным.

«Для нас было важно провести испытания не в теории, а на реальных промышленных нагрузках — с тем же оборудованием и сценариями, которые используют наши клиенты. Picodata подтвердила высокую производительность, а строгая согласованность данных делает её более надёжным выбором для объектов КИИ по сравнению с Cassandra. И, что особенно ценно для бизнеса, замена не потребовала доработок кода нашей платформы», — отметила Ольга Микаллеф, коммерческий директор AggreGate.

«Picodata с плагином Sirin теперь доказанно совместима с платформой AggreGate. Являясь импортонезависимой СУБД, Picodata сохранила высокую производительность платформы, привнеся строгую согласованность данных. И, что важно при переходе с западных на отечественные продукты, замена Cassandra на Picodata не потребовала доработок кода AggreGate», — отметил Константин Малашенко, директор по развитию бизнеса Picodata.