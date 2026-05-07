Selectel запускает программу поддержки ИИ-проектов с грантом до 2 млн руб. на ИT-инфраструктуру

Selectel объявил о запуске программы поддержки для компаний, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта. Участники смогут получить грант до 2 млн руб. на использование вычислительных ресурсов Selectel, а также техническую помощь в организации ИT-инфраструктуры для ML-задач от экспертов компании. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

В условиях растущего спроса на вычислительные мощности для обучения, инференса и запуска генеративных моделей для бизнеса крайне важен доступ к надежной, производителей и масштабируемой ИT-инфраструктуре. Для этого Selectel создал специальную программу, в рамках которой компании смогут получить поддержку для развития своих ИИ-проектов. После подачи заявки и прохождения интервью участникам будут доступны до 2 млн руб. на ИT-инфраструктуру для ML-задач, включая серверы с GPU, Managed Kubernetes с GPU и Foundation Models Catalog.

«Selectel последовательно развивает ИИ-направление, обеспечивая вычислительные мощности для бизнеса любого масштаба и создавая продуктовые решения для ML-задач. Mы строим вертикально интегрированное предложение и в этом году анонсировали сразу несколько запусков: собственный ИИ-сервер, обновление ИИ-платформы для инференса, а также интеграцию партнерского решения с GlowByte и Data Sapience. Поэтому мы можем помочь компаниям реализовывать любые проекты на нашей инфраструктуре — и для нас это не просто поддержка, а возможность лучше понимать потребности рынка и усиливать нашу платформу», — сказал Александр Тугов, директор ИИ-вертикали Selectel.

Для реализации проектов с использованием ML-инструментов компаниям нужны мощные вычислительные GPU-ресурсы, гибкая архитектура и поддержка на всех этапах: от запуска MVP до вывода в продакшен и последующего масштабирования. Selectel готов взять на себя эту нагрузку, чтобы компании могли не просто запустить, а вывести свои проекты на новый уровень. При этом программа направлена не только на создание условий для технологического роста компаний, но и на популяризацию российских ИИ-решений. В рамках проекта планируется публикация совместных кейсов и статей с участниками, чтобы поделиться опытом и наглядным примером, как ИT-инфраструктура может способствовать развитию ИИ-инициатив.

Принять участие в программе могут новые клиенты Selectel — юридические лица или индивидуальные предприниматели. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте программы, после чего команда Selectel выберет наиболее перспективные проекты и предложит участникам грант до 2 млн руб. для решениях их задач.