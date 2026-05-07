Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Коннект» от «Контур.Эгиды» начал поддерживать сертификаты Минцифры России

В мобильном приложении «Контур.Коннект» – кроссплатформенном решении для безопасного доступа сотрудников и партнеров к корпоративным системам из любой точки мира – появилась поддержка сертификатов Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Обновление стало доступно в апреле 2026 г. и позволит использовать сервис в организациях, где требуется работа с национальной доверенной инфраструктурой. Речь идет в первую очередь о государственных структурах, а также компаниях из отраслей с повышенными требованиями к информационной безопасности и импортонезависимости.

SSL/TLS-сертификаты используются для подтверждения подлинности серверов и шифрования трафика между устройством пользователя и сервисом. Обычно компании применяют сертификаты международных удостоверяющих центров. Однако в последние годы российские организации все чаще переходят на использование национальной инфраструктуры доверия — как из-за санкционных и операционных рисков, так и из-за требований регуляторов.

Сертификаты Минцифры (НУЦ) позволяют обеспечить безопасный доступ к российским цифровым сервисам и внутренним корпоративным ресурсам. Их использование особенно актуально для организаций, которые выстраивают инфраструктуру на базе отечественных решений и удостоверяющих центров.

В «Коннекте» реализована поддержка дополнительного удостоверяющего центра Минцифры при сохранении работы со стандартными сертификатами GlobalSign. Благодаря этому приложение может устанавливать защищенное соединение с инфраструктурой заказчиков, использующих национальные сертификаты, без изменений в пользовательском сценарии.

Для сотрудников и конечных пользователей работа приложения остается прежней. Все изменения происходят на уровне инфраструктуры и механизма проверки сертификатов внутри приложения.

Процесс подключения выглядит следующим образом: пользователь открывает Контур.Коннект и подключается к серверу; сервер использует сертификат GlobalSign или сертификат Минцифры; приложение проверяет доверие к сертификату и устанавливает защищенное соединение.

Леонид Богданов, менеджер продукта «Коннект» от «Контур.Эгиды»: «Крупные компании и государственные организации все чаще выстраивают инфраструктуру с использованием национальных удостоверяющих центров. Для них важно, чтобы инструменты аутентификации и безопасного доступа поддерживали такую архитектуру без дополнительных доработок и компромиссов для пользователей. Поддержка сертификатов Минцифры в «Коннекте» позволяет встроить приложение в существующий защищенный контур организации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще