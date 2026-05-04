Группа Rubytech возглавила рейтинг крупнейших поставщиков решений для анализа данных

CNews Analytics опубликовал традиционный рейтинг «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России». Совокупная выручка топ‑15 участников исследования по итогам 2025 года составила ₽ 56 млрд, при этом на первую пятерку приходится ₽ 43 млрд — или 77 % от общего показателя.

Лидером рейтинга стала Группа Rubytech: в 2025 году компания получила в сегменте больших данных и аналитических систем почти 13 млрд рублей. Позиции вендора на рынке отражают общие тенденции в сфере больших данных и высокий спрос на российские инфраструктурные решения. Заказчики рассматривают данные как стратегический актив. Поэтому бизнес и государственные организации активно внедряют системы управления данными: уделяют особое внимание их качеству и происхождению, следят за целостностью информации на всех этапах обработки и выстраивает четкие правила доступа к ней.

Опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли подчеркивают, что на рынке происходит не технологический, а концептуальный сдвиг. Сегодня заказчики, интегрируя российские системы в свой цифровой контур, рассчитывают получить мощный инструмент, который не просто обрабатывает данные, а предлагает готовые решения на их основе.

Группа Rubytech отвечает на этот запрос через развитие направления инфраструктуры высоконагруженных систем (ИВНС) — разработку и производство комплексных решений для построения вычислительных платформ, способных обрабатывать данные в режиме реального времени. Ключевым элементом этих решений выступают программно-аппаратные комплексы (ПАК) Скала^р — готовые, полностью совместимые между собой продукты для работы с большими объемами данных. Именно такой ИТ-ландшафт становится фундаментом для внедрения аналитики, ИИ и систем принятия решений в крупном бизнесе и госсекторе.

Особое внимание Rubytech уделяет вопросам безопасности и целостности данных. При использовании искусственного интеллекта это приобретает особую важность: ошибка в исходных сведениях напрямую влияет на качество работы обученных на них моделей. Принцип Secure by Design — встроенная безопасность на уровне архитектуры платформы — становится отраслевым стандартом для современных решений в области больших данных, и продукты Группы Rubytech изначально создаются с учетом этого подхода.

«Рынок больших данных прошел этап накопления и отчетности — сегодня ключевая задача бизнеса — принимать решения на основе данных в реальном времени. Компании, которые перешли к сквозной аналитике, уже выигрывают в скорости реакции и эффективности. Мы видим, что архитектура data-платформ меняется: от периодической обработки данных к непрерывному потоку и встроенному ИИ, который формирует рекомендации в моменте. Это уже не тренд, а новый стандарт для крупных организаций», — отмечает Егор Филиппов, владелец продуктовой линейки больших данных Скала^р (Группа Rubytech).

Эксперты рынка прогнозируют, что в перспективе до 2030 года ключевые тренды рынка будут только усиливаться. Параллельно с ростом зрелости ИИ будет развиваться аппаратная база: на рынок выйдут более энергоэффективные решения с существенно более высокой производительностью.

