«М.видео»: продажи планшетов в России в I квартале 2026 г. выросли на 5%

«М.видео» проанализировала российский рынок планшетов в I квартале 2026 г. По его итогам было продано около 850 тыс. планшетов, что примерно на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В денежном выражении рынок вырос примерно на 4% год к году и составил около 16,7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» Сергей Зарайский: «В I квартале мы видим устойчивый спрос на планшеты при одновременном изменении структуры рынка. С одной стороны, растет интерес к доступным устройствам, которые закрывают базовые сценарии использования. С другой — сохраняется стабильный спрос на более дорогие модели, прежде всего, за счет экосистем, производительности и расширенного функционала.

Это приводит к дальнейшей трансформации рынка: основной объем продаж формируется в массовом сегменте, тогда как ключевая выручка сосредоточена в более дорогих устройствах. В ближайшие кварталы мы ожидаем сохранения этой тенденции, а также усиления конкуренции в ценовом сегменте до 20 тыс. руб.».

В количественном выражении основную долю продаж формируют устройства под брендами Huawei, Redmi, Samsung, Apple, а также значительный вклад вносят unbranded-устройства. В денежном выражении структура рынка смещена в сторону более дорогих моделей: ключевую выручку обеспечивают Apple, Huawei и Samsung при более ограниченном вкладе бюджетного сегмента.

Структура спроса на рынке планшетов продолжает трансформироваться. Значительную долю продаж в штуках формируют доступные устройства, включая unbranded-сегмент, тогда как основной вклад в выручку обеспечивают более дорогие модели. Таким образом, сохраняется разрыв между структурой продаж в количественном и денежном выражениях.

Дополнительным фактором изменения рынка остается перераспределение спроса по ценовым сегментам. По итогам I квартала 2026 г. доля устройств стоимостью свыше 22 тыс. рублей увеличилась примерно до около 30% против около 26% годом ранее. Также вырос сегмент 9–15 тыс. руб. — примерно до около 27%. В то же время сегмент 15–22 тыс. руб. сократился примерно до около 22%, а доля наиболее доступных устройств стоимостью до 9 тыс. руб. снизилась до около 22%.

Топ наиболее популярных моделей планшетов в денежном выражении по итогам квартала: Apple iPad 11 (2025), Huawei MatePad 11.5, Apple iPad 10.2 (2021), Xiaomi Pad 2, Apple iPad 10 (2021).

По итогам квартала средняя цена планшета снизилась примерно на 7% год к году, что отражает рост доли доступных устройств и усиление конкуренции в массовом сегменте. Таким образом, рынок планшетов в России в I квартале 2026 г. демонстрирует умеренный рост при одновременном усилении поляризации спроса: увеличивается доля как доступных, так и более дорогих устройств, тогда как средний ценовой сегмент постепенно сокращается.