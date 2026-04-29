Связка АТС «Телфин.Офис» с SimulCRM объединяет коммуникации и продажи в одну экосистему

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении числа готовых интеграций АТС «Телфин.Офис» с пулом российских CRM. Связка с SimulCRM устраняет системный разрыв между управлением клиентской базой и коммуникациями. Структурированные данные по звонкам в CRM обеспечивают полный контроль над воронкой продаж и высокую точность прогнозирования финансовых показателей.

Готовая интеграция АТС «Телфин.Офис» с системой SimulCRM трансформирует бизнес-процессы, превращая каждый звонок в автоматизированное событие внутри единого рабочего пространства. Одновременная работа с данными решениями обеспечивает два стратегических преимущества: существенное повышение операционной скорости и жесткую дисциплину учета.

«Минимизация рутинных действий по переносу данных позволяет менеджерам фокусироваться на конверсии, а создание прозрачного и управляемого контура продаж гарантирует, что ни один входящий запрос не останется незафиксированным. Таким образом, телефония становится полноценным инструментом управления эффективностью, а не изолированным каналом связи», — сказал Владимир Алёхин, руководитель проекта SimulCRM.

Связка бизнес-приложений поддерживает полный цикл управления вызовами. В частности, звонок в один клик позволяет связаться с клиентом непосредственно из карточки сделки в CRM, а всплывающие уведомления мгновенно идентифицируют абонента при обращении в компанию по телефону. Система также автоматически сопоставляет внутренние номера сотрудников с их профилями в CRM, обеспечивая корректную маршрутизацию и персональный подход.

Кроме этого, пользователям интеграции теперь доступна автоматическая привязка истории звонков, включая длительность, статусы и направление вызова, к клиентам в SimulCRM. Еще одним преимуществом является загрузка записей разговоров в карточки, что исключает необходимость ручной фиксации и поиска данных. Это позволяет руководителям контролировать качество коммуникаций и анализировать воронку продаж на основе реальной информации, а не субъективных отчетов сотрудников.