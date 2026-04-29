«Спикател» выпустил платформу непрерывного пентеста «Экспат»

Компания «Спикател» выпустила «Экспат» — облачный сервис для автоматической проверки веб-приложений и API на уязвимости. Платформа покрывает 27 классов уязвимостей, включая ошибки бизнес-логики и компрометацию сторонних компонентов — то, что стандартные сканеры обычно пропускают. Об этом CNews сообщили представители компании «Спикател».

Чтобы запустить проверку, достаточно указать адрес сайта или API. Платформа самостоятельно исследует структуру приложения и проверяет его устойчивость к широкому спектру атак — от классических инъекций и межсайтового скриптинга до более сложных сценариев: подделки запросов, контрабанды HTTP-пакетов, отравления кэша. По итогам формируется отчет с рекомендациями по устранению уязвимостей. База содержит более 2500 тестовых сценариев; сканирование выполняется параллельно — до 30 одновременных проверок.

Отдельный модуль анализирует сторонние компоненты приложения: подключаемые библиотеки, внешние скрипты, зависимости. Через них все чаще проникают злоумышленники: достаточно скомпрометировать один популярный пакет, чтобы зараженными оказались тысячи приложений сразу. Второй модуль разбирается в том, как приложение работает изнутри: какую бизнес-логику реализует, какие правила должны соблюдаться и где их можно нарушить. По оценке «Спикател», именно такие уязвимости дают до 70% критических находок — а большинство автоматических инструментов их не видит.

«Многие компании узнают об уязвимостях своих приложений только после реальных атак. Обычные сканеры ищут инъекции и проверяют заголовки, но не понимают, как приложение работает изнутри. «Экспат» смотрит на приложение так же, как на него смотрит злоумышленник: проверяет бизнес-логику, зависимости, нестандартные сценарии», — сказал технический директор «Спикатела» Евгений Пудовкин.

Платформа встраивается в процессы разработки и поддерживает основные форматы отчетов: PDF, HTML, SARIF, JSON. Используется как на этапе разработки, так и после запуска продукта в эксплуатацию. Все данные обрабатываются и хранятся в России.

Другие материалы рубрики

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще