«Нетрика Медицина» стала партнером НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и РОПНИЗ по линии профилактической медицины

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»), специализирующаяся на внедрении цифровых решений в здравоохранении, договорилась о сотрудничестве и взаимодействии с национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины (НМИЦ ТПМ) Минздрава России и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ). Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина».

Меморандум подписали генеральный директор «Нетрики Медицины» Игорь Башков, директор НМИЦ ТПМ Оксана Драпкина и исполнительный директор РОПНИЗ Руслан Шепель.

Документ закрепляет намерение партнеров объединить усилия для достижения целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» – улучшение качества жизни граждан через профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Меморандум предусматривает несколько направлений совместной деятельности. В части научно-практического партнерства стороны договорились о создании условий для обмена идеями и реализации проектов в сфере сохранения и укрепления здоровья населения. В области образования и просветительской деятельности планируется проведение конференций, форумов и совещаний, посвященных профилактике неинфекционных заболеваний.

Помимо этого, участники соглашения будут содействовать обмену научно-исследовательскими и методическими материалами, а также внедрению достигнутых результатов в практическую медицину.

«Профилактическая медицина является той областью, где цифровые инструменты способны дать максимальный эффект при минимальных затратах системы здравоохранения. Наша цель заключается в том, чтобы данные о пациентах, накопленные в медицинских информационных системах, работали на предупреждение болезней. Партнерство с НМИЦ ТПМ и РОПНИЗ открывает возможность выстраивать такие сценарии совместно с ведущими научными организациями страны», – сказал генеральный директор компании «Нетрика Медицина» Игорь Башков.

