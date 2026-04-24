МТС запустила сервис для передачи экологических данных в Росприроднадзор

МТС разработала и запустила сервис для автоматической передачи данных об экологических выбросах в Росприроднадзор. Первым предприятием, подключенным к новой системе, стало «Сегежское ЦБК», один из ключевых активов лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп». Решение работает полностью на базе российского программного обеспечения и не зависит от зарубежных вендоров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система полностью интегрирована в технологический контур комбината и выполняет полный цикл операций, предусмотренных природоохранным законодательством: от сбора первичных показаний с датчиков и их обработки в соответствии с требованиями ГОСТ до формирования защищенных пакетов данных и их отправки в государственную информационную систему с применением отечественных криптографических алгоритмов. Сервис обеспечивает выполнение требований для объектов первой категории, которые распространяются на предприятия с наибольшим воздействием на окружающую среду.

Помимо разработки модуля обмена данными, специалисты МТС выполнили полную настройку инфраструктуры обмена данными, включая администрирование личного кабинета предприятия в системе Росприроднадзора и валидацию ключей электронной подписи. Архитектура решения от МТС предусматривает возможность оперативного обновления алгоритмов в случае изменения регулирующих норм.

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

«Новый продукт позволяет переводить критически значимые для бизнеса процессы из зоны ручного управления и потенциальных ошибок в полностью контролируемый, прозрачный и защищенный цифровой контур. Его уникальность заключается в том, что он легко масштабируется и кастомизируется под потребности разных заказчиков, поэтому решение имеет высокие перспективы на рынке промышленного ПО», — отметил директор департамента управления комплексными проектами МТС Павел Подколзин.

«Отработанное на Сегежском ЦБК решение показало свою надежность и эффективность. Будем масштабировать его и на другие активы нашего холдинга, в первую очередь, на Сокольский ЦБК в Вологодской области. Цифровые технологии МТС помогут нам с максимальной точностью и оперативностью в надлежащие сроки подтверждать соблюдение норм экологической безопасности на базе наилучших доступных технологий», — отметил Вячеслав Мутьев, директор по экологии ПАО «Сегежа Групп».

