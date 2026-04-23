«Турбо Облако» присоединилось к Хартии добросовестных участников рынка облачного провайдинга

Генеральный директор компании «Турбо Облако» Александр Обухов подписал Хартию добросовестных участников рынка облачного провайдинга, центров обработки данных (ЦОД), хранения и обработки данных. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облака».

Инициаторами создания единого отраслевого подхода к формированию рыночной отчетности выступили РТК-ЦОД и iKS-Consulting. Вместе с «Турбо Облаком» хартию подписали VK Cloud, ITglobal, Selectel, CloudX и «Атомдата».

Необходимость стандартизации назрела из-за отсутствия единых требований: каждый оператор предоставлял данные в собственном формате, что приводило к некорректным сравнениям и неточным рейтингам. Основная цель хартии — принятие единой методике формирования отчетности для облачного провайдинга и ЦОД. Это позволяет прозрачно выделять целевые сегменты игроков, что важно для инвесторов, акционеров, крупных заказчиков и регуляторов. Фактически хартия вводит отраслевые стандарты, повышающие прозрачность рынка.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Наша материнская компания РТК-ЦОД в числе первых подписала Хартию. Совсем недавно мы прошли путь формирования нового бренда на рынке облаков и стали самостоятельной боевой единицей, которая осознанно присоединяется к данному документу. Хочу подчеркнуть: для нас это не просто формальность, а сознательный, прикладной шаг. Сегодня, в дни, когда любое решение о среднесрочных и долгосрочных планах требует достоверной информации, мы наконец получили такой инструмент — с вашей помощью и с помощью коллег».