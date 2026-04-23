Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» тестирует с клиентами электронные экспедиторские документы

С 1 сентября 2026 г. экспедиторские документы обязательно использовать в электронном виде, однако их форматы еще не утверждены. Специалисты сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока» входят в рабочие группы по разработке форматов и уже тестируют с клиентами пилотные версии электронных экспедиторских документов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

До перехода сферы коммерческих грузоперевозок на ЭДО осталось меньше пяти месяцев. Если электронные транспортные накладные (ЭТрН) и электронные заказы-заявки (ЭЗЗ) рынок уже активно внедряет и тестирует, то с экспедиторскими документами ситуация сложнее.

Форматы поручения экспедитору, экспедиторские и складские расписки пока не приняты официально — ожидается, что их утвердят до конца мая 2026 г. При таких сроках у рынка останется мало времени, чтобы подготовиться.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «Бизнесу, особенно крупному, крайне сложно в такой сжатый срок перестроить и наладить работу. При этом нам, как оператору, важно создавать решение исходя из реальных процессов компаний. Мы с клиентами уже готовимся к работе с электронными экспедиторскими документами (ЭЭД), не дожидаясь утверждения форматов».

Благодаря активному вовлечению экспертов «Логистики» в деятельность рабочих групп по разработке форматов электронных перевозочных документов, в сервисе появились первые версии ЭЭД. Чтобы учесть мнение бизнеса, грузоотправителям и экспедиторам, которым предстоит работать с этими документами, предложили стать участниками пилотного проекта.

Транспортная компания Delko уже тестирует с «Логистикой» масштабное применение ЭПД: цифровых транспортных накладных и путевых листов. Это открывает возможность вместе с оператором проработать взаимодействие по электронным экспедиторским документам, чтобы адаптировать процесс под задачи бизнеса.

Ильяс Гильманов, исполнительный директор транспортной компании Delko: «Мы решили принять участие в тестировании, поскольку в момент обязательного внедрения транспортного ЭДО неизбежно возникнет пиковая нагрузка на операторов и всех участников рынка. Это приведет к задержкам обработки данных. Для бизнеса такие задержки могут обернуться конкретными потерями — например, проигрышем в тендере у клиентов, для которых работа с электронным документооборотом уже является обязательным условием допуска к перевозкам».

Участники пилота прорабатывали подход к формированию и обмену электронными экспедиторскими документами на базе тестового модуля «Логистики» для «1С». На основе обратной связи бизнеса решение в сервисе скорректировали и сформировали список доработок, которые предстоит реализовать в ближайшие месяцы. К тому же пилот позволил донести до официальных ведомств позицию бизнеса и повлиять на финальную версию регламента работы с электронными экспедиторскими документами.

Когда форматы электронных экспедиторских документов утвердят, компаниям, которые тестировали решение, останется только перенести настройки с пилотного модуля на основной. Они смогут сразу начать работу с ЭЭД в условиях реального рынка, а это весомое конкурентное преимущество.