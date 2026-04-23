ИИ в «Яндекс Go» предугадает адрес поездки, подскажет комментарий к месту подачи и покажет время поиска машины

В «Яндекс Go» внедрили несколько ИИ-функций в процесс заказа такси. Технологии помогут пользователям узнать точное время поиска машины. А также быстрее объяснить водителю своё местоположение и выбрать нужные опции или тариф благодаря ИИ-подсказкам от нейросети на базе Alice AI. Кроме того, ИИ поможет не вводить адрес вручную — приложение предложит наиболее вероятные варианты на основе частых поездок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Сразу выбрать нужный адрес, а не вводить его самому

Теперь «Яндекс Go» может подсказать наиболее вероятные адреса для заказа такси. С помощью искусственного интеллекта приложение подстраивается под образ жизни пользователя с учетом дней недели, времени и частоты поездок. Например, днем во вторник ИИ может предложить поездку до художественной школы ребенка, а вечером в субботу — до падел-корта. Благодаря этому пользователю не нужно тратить время на то, чтобы вводить адрес вручную или искать его на карте. С обновлением технологии активные пассажиры такси стали на 15% чаще выбирать предложенные им адреса.

Узнать время, за которое найдется машина

В приложении появился прогноз времени поиска машины. Теперь после оформления заказа пользователь видит обратный отсчет, через сколько минут будет назначен водитель. Благодаря нововведению ожидание такси стало более предсказуемым. Прогноз времени рассчитывает ИИ — он учитывает ситуацию в районе, текущий спрос и количество доступных водителей. Если ожидание назначения машины затягивается, сервис может порекомендовать выбрать другие тарифы, чтобы уехать быстрее.

Точнее объяснить водителю, куда подать автомобиль

Теперь пользователь с помощью ИИ-подсказок может быстро объяснить, откуда водитель должен его забрать. При оформлении поездки сервис предложит пассажиру готовые варианты комментариев — например, «арка с черными воротами» или «у вывески въезд №3». Пользователь может выбрать один из них вместо того, чтобы писать вручную. Такие ИИ-подсказки готовит нейросеть на базе Alice AI на основе суммаризации множества ранее оставленных комментариев в районе точки подачи. По данным сервиса, ежемесячно около 1,5 млн поездок сопровождаются комментариями для водителей. Искусственный интеллект выбирает и показывает наиболее часто используемые формулировки в указанной точке.

Получить рекомендации по тарифу и опциям

Искусственный интеллект в «Яндекс Go» на основе уточнения к заказу от пользователя поможет подобрать нужную опцию или тариф, в котором она доступна. Например, если написать «буду с семилетним ребенком», алгоритм семейства Alice AI порекомендует добавить детское кресло. А на комментарий «еду с велосипедом» — предложит сменить тариф с «Эконома» на «Минивэн», где доступна такая возможность. Это помогает избежать ситуаций, когда нужно уточнять параметры поездки с водителем при посадке или оформлять поездку заново.

Дополнительно про ИИ в «Яндекс Go»

Помимо новых функций, искусственный интеллект используется и в других сценариях «Яндекс Go». Например, участвует в расчете скидок для поездок с попутчиками, на карте показывает удобные точки для остановки автомобиля — что особенно полезно возле торговых центров с несколькими входами или у набережных. Умные алгоритмы помогают обеспечить нужное количество такси в аэропортах на основе прогноза спроса, чтобы пользователи могли уезжать быстрее.

