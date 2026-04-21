Совместимость решений «5А» с системами zVirt и Termit поможет оптимизировать использование инфраструктурных ресурсов

Компания «5А», российский разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой, объявляет о начале сотрудничества с Orion soft — разработчиком экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса. В рамках сотрудничества компании планируют предлагать заказчикам комплексные решения для построения современной отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Партнерство стало логичным продолжением технологического взаимодействия компаний: в 2025 г. была успешно подтверждена совместимость решений «5А» с продуктами zVirt и Termit. Тестирование показало стабильную работу решений в едином контуре и готовность к использованию в корпоративных инфраструктурах.

В рамках партнерства для пользователей платформы Termit открываются возможности использования балансировщика «5А» для продвинутого распределения сетевого трафика. В свою очередь, система управления себестоимостью ИТ (СУОС 5А) дополняет экосистему и возможности zVirt инструментами прозрачного учета и оптимизации использования инфраструктурных ресурсов.

Решения zVirt и Termit ориентированы на построение стабильной, безопасной и масштабируемой инфраструктуры виртуальных серверов, дисков, сетей, а также виртуальных рабочих столов. В сочетании с продуктами «5А» заказчики получают дополнительные возможности по управлению нагрузкой, мониторингу, прозрачности и контролю затрат в распределенных ИТ-средах.

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии интеграционной экосистемы вокруг наших продуктов. Совместимость с решениями Orion soft позволяет нам предлагать заказчикам более комплексные и зрелые сценарии использования, особенно в проектах по импортозамещению и построению виртуальной инфраструктуры», — отметили представители «5А».

«Чем больше масштаб инфраструктуры, тем выше потребность компании в дополнительных средствах мониторинга и управления нагрузками. Совместимость наших решений предоставит заказчикам инструменты не только для управления виртуальной инфраструктурой, но и для оптимизации потребления вычислительных мощностей и ресурсозатрат», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Стороны планируют развивать технологическое партнерство, включая совместные пилотные проекты, обучение партнеров и реализацию комплексных решений для крупных корпоративных заказчиков.