Совместимость решений «5А» с системами zVirt и Termit поможет оптимизировать использование инфраструктурных ресурсов

Компания «5А», российский разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой, объявляет о начале сотрудничества с Orion soft — разработчиком экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса. В рамках сотрудничества компании планируют предлагать заказчикам комплексные решения для построения современной отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Партнерство стало логичным продолжением технологического взаимодействия компаний: в 2025 г. была успешно подтверждена совместимость решений «5А» с продуктами zVirt и Termit. Тестирование показало стабильную работу решений в едином контуре и готовность к использованию в корпоративных инфраструктурах.

В рамках партнерства для пользователей платформы Termit открываются возможности использования балансировщика «5А» для продвинутого распределения сетевого трафика. В свою очередь, система управления себестоимостью ИТ (СУОС 5А) дополняет экосистему и возможности zVirt инструментами прозрачного учета и оптимизации использования инфраструктурных ресурсов.

Решения zVirt и Termit ориентированы на построение стабильной, безопасной и масштабируемой инфраструктуры виртуальных серверов, дисков, сетей, а также виртуальных рабочих столов. В сочетании с продуктами «5А» заказчики получают дополнительные возможности по управлению нагрузкой, мониторингу, прозрачности и контролю затрат в распределенных ИТ-средах.

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии интеграционной экосистемы вокруг наших продуктов. Совместимость с решениями Orion soft позволяет нам предлагать заказчикам более комплексные и зрелые сценарии использования, особенно в проектах по импортозамещению и построению виртуальной инфраструктуры», — отметили представители «5А».

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок
«Чем больше масштаб инфраструктуры, тем выше потребность компании в дополнительных средствах мониторинга и управления нагрузками. Совместимость наших решений предоставит заказчикам инструменты не только для управления виртуальной инфраструктурой, но и для оптимизации потребления вычислительных мощностей и ресурсозатрат», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Стороны планируют развивать технологическое партнерство, включая совместные пилотные проекты, обучение партнеров и реализацию комплексных решений для крупных корпоративных заказчиков.

Другие материалы рубрики

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

CNews Analytics опубликовал топ-15 поставщиков систем управления складом WMS

Максимальная защита от инфляции. Зарплаты российских программистов на Python ударно выросли на 40%

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В России создан суверенный заменитель Photoshop и Figma. Видео

Техника

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще