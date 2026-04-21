F6 и РЭУ запускают программу переподготовки по защите цифровой репутации

F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова объявили о запуске программы профессиональной переподготовки «Цифровая репутация и её защита в информационном поле». По окончании обучения, рассчитанного на 250 учебных часов, каждый участник получит диплом о профессиональной переподготовке, выданный одним из самых престижных экономических вузов страны.

Программа профессиональной переподготовки, разработанная совместно специалистами F6 и преподавателями РЭУ Плеханова, стартует 17 июня 2026 г. Учебный курс позволит за относительно сжатые сроки погрузиться в область информационной безопасности, научит выявлять и устранять цифровые риски, защищать персональные данные пользователей, а также эффективно управлять деловой репутацией в цифровом мире.

В первую очередь программа рассчитана на руководителей среднего и высшего звена, владельцев бизнеса и всех, кто принимает решения в области информационной безопасности и репутационного менеджмента.

Преподавательский состав состоит из признанных экспертов в области информационной безопасности, экономики, права, PR и бизнес-разведки. В их числе: Юрий Ляндау, доктор экономических наук, декан Плехановской школы бизнеса «Интеграл» и лауреат национальной премии «Профессор года»; Кирилл Алексеев, консультант с более чем десятилетним опытом управления ИТ‑проектами и бизнес‑разведкой; Дмитрий Григорьев, директор юридического департамента Европейской медиагруппы и член Общественного совета ФАС по рекламе; Анна Штырлина, основатель коммуникационного агентства «Практика».

«В эпоху роста кибератак, фейковых кампаний и информационных манипуляций критически возрастает потребность в специалистах, способных выявлять и купировать информационные риски как для госсектора, бизнеса, так и для частных лиц, — отметила Анна Штырлина, основатель коммуникационного агентства «Практика». — Наш совместный проект с F6 демонстрирует, как академические институты и ведущие ИБ-компании могут работать вместе, создавая программы, отвечающие реальным потребностям рынка».

Со стороны F6 преподавателями курса заявлены Светлана Бурикова, руководитель департамента обучения F6, эксперт в области кибербезопасности и компьютерной криминалистики; Вера Коленикова, старший специалист по расследованиям в компании F6; Роман Сюбаев, руководитель отдела оценки соответствия и консалтинга F6, специалист в области защиты персональных данных. Эксперты расскажут об актуальных киберугрозах и типах киберпреступлений, защите персональных данных, поделятся практическими кейсами расследований и взаимодействия с правоохранительными органами.

«Мы создали уникальную программу, объединяющую кибербезопасность, правовой пиар и управление репутацией, чтобы ответить на растущий спрос бизнеса на защиту цифровых активов и репутации, — отметила Светлана Бурикова, руководитель департамента обучения компании F6. — Совместно с РЭУ Плеханова мы предлагаем обучение, которое сочетает академическую базу и практическую экспертизу одного из ведущих разработчиков решений для борьбы с киберпреступностью»