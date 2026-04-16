«РТК-Сервис» стала партнером вендора «Код Безопасности»

Системный интегратор «РТК-Сервис» объявил о заключении партнерского соглашения с российским вендором «Код Безопасности». Новый этап сотрудничества предусматривает не только интеграцию, но и прямые поставки – в связке с дистрибьютором «Ланпринт» – средств защиты информации заказчикам из различных отраслей, от промышленных предприятий до операторов связи.

«РТК-Сервис» обладает экспертизой в работе с решениями вендора: только за последний год специалистами интегратора было инсталлировано более 400 единиц оборудования «Кода Безопасности» в ИТ-инфраструктуры клиентов.

В рамках подписанного соглашения «РТК-Сервис» получила статус сертифицированного партнера. Это позволяет интегратору вместе с дистрибьютором «Ланпринт» осуществлять прямые поставки полного спектра продуктов вендора, включая программные, программно-аппаратные и аппаратные комплексы. Ключевыми направлениями сотрудничества станет реализация решений для защиты каналов связи (средства VPN, построенные на российских ГОСТ-алгоритмах шифрования, для безопасной передачи данных), контроля доступа и фильтрации, централизованного управления доступом (IAM) и фильтрации трафика любого уровня, обеспечения безопасности виртуальных сред (инструменты для защиты виртуализированных инфраструктур и частных облачных сред).

В дополнение к дистрибуции «РТК-Сервис» продолжит выполнять полный комплекс работ по внедрению, настройке и сопровождению этих систем, опираясь на собственную техническую базу. В лаборатории интегратора, насчитывающей более 850 единиц активного оборудования, будет проводиться предварительное тестирование совместимости решений «Кода Безопасности» с существующими сетями заказчиков, что позволит минимизировать риски еще на этапе проектирования.

«Мы последовательно движемся от наращивания компетенций к расширению рыночных возможностей. Накопленный нами опыт инсталляции оборудования «Кода Безопасности» – более 400 единиц за год — закономерно привел к тому, что мы вышли на уровень прямых поставок. Став дистрибьютором, мы можем предлагать клиентам не просто лучшее решение под ключ, но и максимально прозрачные условия его приобретения. Это особенно важно для объектов критической инфраструктуры, где важна каждая деталь: от сертифицированного ГОСТ-алгоритма до скорости поставки оборудования», — сказал коммерческий директор «РТК-Сервис» Олег Алленов.

«РТК-Сервис» давно зарекомендовал себя как надежный партнер с высокой технической экспертизой. Заключение нового соглашения подтверждает зрелость РТК-Сервис и глубину его компетенций в работе с нашими продуктами. Мы уверены, что это усилит позиции «Кода Безопасности» в корпоративном сегменте и сегменте операторов связи, сделав наши защищенные решения еще доступнее для крупного бизнеса», — отметил коммерческий директор «Кода Безопасности» Дмитрий Шатсков.

Сотрудничество с «Кодом Безопасности» является частью стратегии «РТК-Сервис» по усилению бизнес-направления «Информационная безопасность». В портфель партнеров интегратора также входят такие игроки рынка как R-Vision, «Газинформсервис» и «Омега Телеком», что позволяет компании предоставлять enterprise-сегменту полный спектр услуг, от импортозамещения до предоставления безопасности в формате Security-as-a-Service.

