Интернет-магазины смогут сравнить свои цены с рыночными благодаря аналитике «Яндекса» по 4 млрд товарных предложений Рунета

«Яндекс» открыл интернет-магазинам доступ к аналитике цен, которая позволит сравнивать стоимость своих товаров с аналогичными предложениями Рунета. С ее помощью бизнесы смогут видеть, с какими ценовыми метками их товары представлены в Поиске: где цена находится на уровне рынка, а где выше или ниже — и использовать эти данные при управлении своей ценовой стратегией.

В основе ценовых меток — технология «ОК-цена»*, которая анализирует около 4 млрд предложений, доступных в интернете: от небольших онлайн-магазинов до маркетплейсов. Она учитывает ключевые характеристики товара, включая цвет, регион, комплектацию и ценовую динамику. Технология работает в «Поиске Яндекса» с октября 2025 г. Сейчас ценовые метки охватывают значительную часть модельных запросов в таких категориях, как «Аптека» — около 72%, в бытовой технике и электронике — до 59%, в сфере красоты — около 58%, а в «Сделай сам (DIY)» — больше трети.

Теперь аналитика «ОК-цены» доступна для интернет-магазинов в инструменте «Яндекс» Товары. Бизнес сможет увидеть, для каких из его товаров в Поиске отображается ценовая метка, узнать ее текущее значение: «ОК-цена», «Выше рынка» или «Ниже рынка» — и отследить изменения за неделю. Метки в выдаче формируются с учетом региона. Например, в Московской области товар может иметь значок об ок-цене, а в другом регионе — о завышенной или заниженной по рынку. Аналитика поможет учитывать эти различия.

«Цена — один из ключевых факторов, влияющих на решение о покупке. По данным «Ашманов и партнеры», 49% онлайн-покупателей обращаются к поисковым системам, чтобы найти более выгодные цены на товары. В этих условиях бизнесу важно понимать, как его предложения выглядят на фоне конкурентов. Доступ к аналитике «ОК-цены» позволяет решить эту задачу и дает ориентир, чтобы сделать свои предложения более привлекательными для пользователя», — сказала Мария Большакова, руководитель направления B2B e‑commerce продуктов в «Поиске Яндекса».

Воспользоваться аналитикой можно в «Яндекс Товарах», в разделе «Аналитика» (подраздел «Анализ цен»). Чтобы получить доступ к данным, необходимо добавить свой сайт в инструмент и подтвердить права на него.

* «ОК-цена» — технология, которая сравнивает цены и показывает в «Поиске», насколько стоимость товара соответствует среднерыночной. Каждый товар сравнивается с такой же моделью в разных магазинах. Учитываются ключевые характеристики, включая цвет, комплектацию, регион пользователя и динамику цен за последние двое суток. В результате технология показывает в поисковой выдаче один из индикаторов: цена ниже рынка, ок-цена или выше рынка. Сейчас она работает для товаров из категорий «Электроника», «Бытовая техника» и «Сделай сам» (DIY) стоимостью от 1000 руб., а также «Аптека» и «Красота» стоимостью от 50 руб.