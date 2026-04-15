«Рег.облако» ускорилось: квартальный рост публичного облака почти догнал годовой

«Рег.облако», провайдер облачных и Bare metal решений, ускорил рост публичного облака за первый квартал до 13,4% при годовом темпе 16%. Это свидетельствует о росте динамики в сегменте, несмотря на традиционное сезонное замедление в начале года. Драйвером квартального ускорения стал повышенный спрос со стороны малого и среднего бизнеса, который активнее переводит ИТ-инфраструктуру в облачные сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Данные роста «Рег.облака» подтверждают, что бизнес кратно сократил время принятия решения о переходе в облако. Если раньше компании предпочитали тестировать и присматриваться к облачным сервисам, то в I квартале 2026 г. процесс принятия решений пошел лавинообразно.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
«Ключевым драйвером роста стал малый и средний бизнес. В текущих экономических условиях покупка сервера в кредит фактически удваивает его стоимость, а наем квалифицированного ИТ-специалиста обходится в несколько миллионов рублей в год. На этом фоне аренда публичного облака с поминутной оплатой становится оптимальным рациональным выбором. Рынок входит в фазу, где главный вопрос больше не стоит — переходить или нет, а как быстро и по какой модели», — сказал Сергей Рыжков, коммерческий директор «Рег.облака».

Кроме того, клиенты «Рег.облака» все чаще стали комбинировать публичные и приватные облачные среды. За последние два года на 30% выросло количество компаний, выбравших гибридное облако — драйвером здесь выступил корпоративный сектор, которому требуется сочетание аренды мощностей и контроля над чувствительными данными.

Другие материалы рубрики

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

Госпоставщик ИТ-решений из группы АФК «Система» получил убыток в 2,4 миллиарда

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Microsoft в России – банкрот

