Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала сеть в пригороде Томска к предстоящему дачному сезону

МТС сообщает об увеличении зоны покрытия сети LTE в Томском районе. В результате строительства нового и обновления существующего телеком-оборудования зона покрытия сети в населенных пунктах увеличилась в среднем на 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В преддверии летнего сезона были установлены дополнительные базовые станции в поселке Заварзино и деревне Петровский участок, где располагаются садовые и дачные участки. Благодаря проведенным работам дачники смогут с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки на маркетплейсах, пользоваться мессенжерами и соцсетями.

«Скоро лето, и пригород Томска вновь оживет за счет появления многочисленных дачников. В связи с этим мы заранее провели работы по улучшению качества сети, установив новые базовые станции там, нужно было увеличить зону покрытия и емкость сети. Наша цель – обеспечить высокое качество связи, чтобы абоненты могли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения», – прокомментировал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

В 2025 г. МТС обновила базовые станции в диапазоне 900 МГц в поселках Апрель, Предтеченск, Геологов, Ключи, Зональный и в селе Тимирязевское.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

