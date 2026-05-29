В России готовят к запуску первые сети 5G. Но они будут неправильными

Летом 2026 г. в России может состояться запуск первых общедоступных сетей 5G. В США они работают с 2019 г. Власти собираются выделить операторам диапазон частот 4,63-4,99 ГГц, вот только в большинстве других стран используются совсем другие частоты – так называемый «золотой диапазон» 3,4-3,8 ГГц. Многие смартфоны их тоже не поддерживают.

Обещанного семь лет ждут

До запуска коммерческих (общедоступных) сотовых сетей пятого поколения (5G) в России потенциально осталось всего несколько недель). Они могут появиться до конца августа 2026 г., то есть в течение лета.

По информации «Известий», в конце июня 2026 г. власти намерены выделить операторам связи из «большой четверки» («Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2) диапазон 4,63–4,99 ГГц для развертывания сетей пятого поколения в крупных городах. Когда такие сети появятся в небольших населенных пунктах, издание не сообщает. Напомним, в стране всего лишь 16 городов-миллионников.

Для сравнения, США и Китай строят общедоступные сети пятого поколения с 2019 г. Такие сети обеспечивают существенно более высокую передачу данных по сравнению с четвертым поколением.

Опять не то

Диапазон 4,63–4,99 ГГц хоть и подходит для сетей пятого поколения, но не является «золотым стандартом». Таковым признаны частоты 3,4-3,8 ГГц, на которых строят свои сети операторы во многих других странах. Но в России они заняты силовиками, и те не намерены их отдавать.

У России в очередной раз свой путь

Но даже если операторам действительно отдадут диапазон 4,63–4,99 ГГц летом 2026 г., построить сети 5G, и притом сделать это оперативно они все равно не смогут. Как пишут «Известия», сейчас у них нет оборудования, способного работать на таких частотах. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в ближайшие годы 5G за пределами крупнейших населенных пунктов стран ждать не стоит.

Максимальная российскость

Еще одно препятствие на пути построения сетей пятого поколения – обязательно требование к операторам, чтобы те использовали исключительно российское оборудование. Но отечественных базовых станций с поддержкой 5G пока не так уж много – их, вероятнее всего, не хватит для стабильного покрытия даже в городах-миллионниках.

По этой причине переход на такое «железо» было решено сделать поэтапно. К концу 2027 г., то есть через полтора года от дня публикации материла, доля отечественных радиоэлектронных средств в сетях 5G должна быть как минимум 1%.

Дальше темпы будут нарастать. К 2030 г. доля российского «железа» в сетях 5G должна вырасти минимум до 50%, а к концу 2031 г. – до 100%.

Встаньте в очередь и ждите

По информации издания, до конца 2026 г. сети 5G появятся лишь в четырех российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жителям остальных 12 городов придется ждать до конца 2027 г.

К 2030 г. число российских населенных пунктов, где будет работать 5G, достигнет 40, к 2035 г. их будет до 84, приводят «Известия» данные из приложения к проекту решения Госкомиссии по радиочастотам. Их названия тоже держатся в тайне.

Где вы были эти восемь лет

Один из собеседников издания отметил, что российские власти и операторы связи потратили на обсуждение строительства сотовых сетей пятого поколения целых восемь лет. За это время как минимум Евросоюз, США и Китай давно покрыли свои территории такими сетями.

В России же операторы продолжают выжимать последние соки из сетей четвертого поколения, которые работают с 2011 г., и попутно отключать сети 3G. В стране были попытки запуска 5G, но дальше локальных экспериментов дело так и не пошло.

Ты это, купи смартфон

Еще одна проблема будущих российских сетей 5G заключается в том, что далеко не все смартфоны поддерживают диапазон 4,63–4,99 ГГц, утверждает собеседник издания. CNews писал, что для пользования отечественными сетями пятого поколения многим россиянам с высокой степенью вероятности придется сменить смартфон и при покупке нового внимательно изучать его спецификации.

Отметим, что Россия – далеко не самый крупный рынок сбыта для производителей смартфонов, к тому же нужно учитывать экономические реалии страны. Это означает, что не все вендоры будут готовы выпускать смартфоны с поддержкой диапазона 4,63–4,99 ГГц.

Также важно учесть, что многие крупные производители техники, например, Samsung и Apple, вовсе ушли из России и не поставляют свою технику в страну. Она ввозится по параллельному импорту, но, как сообщал CNews, власти взялись удалять из него самые популярные бренды.