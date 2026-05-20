Сидите, где сидели. Россиянам запретят оперативно разрывать контракты с сотовыми операторами

Российские власти хотят запретить россиянам оперативно расторгать договора с операторами сотовой связи. Оформленный на них договор можно будет закрыть лишь через три месяца после подписания. Это новый метод борьбы с мошенниками и «одноразовыми» SIM-картами.

Часть команды, часть корабля

В России может появиться запрет на быстрое расторжение договора о приобретении номера мобильного телефона с оператором сотовой связи, пишет «Коммерсант». Идея принадлежит Правительству России – ее озвучил вице-премьер Дмитрий Григоренко, подчеркнув, что это новый метод борьбы с мошенниками.

Если нововведение приобретет статус закона, то избавиться от SIM-карты, оформленной на его имя, россиянин сможет лишь через 90 дней с момента подписания договора с оператором связи. До истечения этого срока номер будет приписан к гражданину. Это борьба с «одноразовыми» SIM-картами, подчеркнул вице-премьер.

«Дополнили законопроект новым механизмом, который нацелен на борьбу с «одноразовыми» симками. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления», – сказал Дмитрий Григоренко (цитата по «РИА Новости»).

Россиянам добавят ограничений

«То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям», – добавил Дмитрий Григоренко (цитата по ТАСС).

Никто и не почувствует

Дмитрий Григоренко уверяет, что нововведение не отразится на обычных абонентах, пишет «Коммерсант». Он подчеркнул, что подготовленный законопроект обяжет российских операторов прекращать взимать плату со своих абонентов в случае, если они приняли решение отказаться от услуг связи и уведомили об этом оператора.

Иначе говоря, если россиянин оформил SIM-карту и перестал ею пользоваться, то он не сможет избавиться от номера до истечения 90-дневного периода, но будет вправе отказаться от услуг связи. И тогда оператор будет обязан прекратить списывать с него деньги по этому номеру.

Подводные камни

Важно напомнить, что в России существует лимит на количество SIM-карт, оформленных на один российский паспорт – не более 20. Также в стране до сих пор действует мобильное рабство – при переезде в другой регион россияне не могут перевести номер из одной региональной сети в другую. Впрочем, это ограничение могут снять до конца 2026 г.

Однако остается другая проблема. Очень часто россияне сталкиваются с тем, что по их паспортам оформляют SIM-карты совершенно посторонние люди.

Это повсеместная практика. Сотрудник CNews на своем опыте сталкивался с этим несколько раз за последние 15 лет. Приходилось идти в салон связи и отключать такие номера.

Пока нет информации, как новый законопроект будет решать вопрос с SIM-картами, которые россияне сами на себя не оформляли.

Почему 90 дней

Дмитрий Григоренко не уточнил, почему власти хотят привязать SIM-карты к россиянам именно на 90 дней, а не на 30, 60 или, к примеру, 120.

Отметим, что именно через 90 дней операторы связи могут заблокировать номер телефона, если за этот период им никто не пользовался. Другими словами, блокировка может состояться, если по номеру не было ни одной платной транзакции в течение последних трех месяцев – звонка, SMS, оплаты по тарифу и пр.

Но часто операторы идут на хитрость. Чтобы не лишать абонента номера телефона, они начинают списывать с его мобильного счета небольшие суммы на ежедневной основе. Сотрудник CNews убедился, что так поступают как минимум двое операторов из «большой четверки».