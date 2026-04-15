Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Аналитика МТС: родительский контроль снизил игровую активность детей в интернете на 17%

МТС проанализировала на фиксированной сети Московского региона игровую активность детей в интернете среди абонентов – пользователей сервиса «Белый интернет», позволяющего регулировать доступ к интернет-ресурсам. Аналитики пришли к выводу, что за счет усиления родительского контроля геймеры-дети снизили игровую активность в I квартале 2026 г. на 17% по сравнению с тем же периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По результатам исследования, за январь-март 2026 г. любители онлайн-игр школьного возраста скачали с домашних интернет-устройств на 17% меньше данных год к году, что в основном объясняется более строгими настройками расписания доступа и пула желательных интернет-ресурсов со стороны родителей.

Падение активности зафиксировано как на игровых консолях, так и на онлайн-платформах и ресурсах облачного гейминга. Наибольшее снижение – в 2,4 раза – произошло на стриминговых сервисах, наименьшее – на игровых консолях, где трафик снизился на 6%.

Как и год назад, чаще всего дети играют с консолей (88% от общего игрового трафика в фиксированной сети МТС). В 2025 г. на этот сегмент приходилось 77%. На стриминговые и облачные сервисы суммарно приходится 12% против 23% в I квартале 2025 г.

Топ-5 игр возглавляют Counter Strike и Valorant – многопользовательские игры в жанре геройского шутера от первого лица; «королевская битва» PUBG: Battlegrounds; «песочница» Minecraft; War Thunder - военный онлайн-экшен, посвященный боевой технике.

Анализ проводился на основе обезличенных больших данных в фиксированной сети МТС в Московском регионе среди абонентов, которые пользуются «Белым интернетом» – сервисом защиты детей от нежелательного контента и неконтролируемого времяпрепровождения в интернете.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

