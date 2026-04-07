Московские больницы начали использовать роботов-доставщиков «Яндекса»

«Яндекс» и Департамент здравоохранения Москвы в пилотном режиме запустили роботизированную доставку в двух московских больницах: Первой градской на Якиманке и ГКБ № 15 в Вешняках. Роботы-доставщики перевозят лекарства, расходные материалы и биоматериалы для исследований, позволяя медицинскому персоналу уделять больше времени работе с пациентами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Обе больницы, участвующие в пилоте, — многопрофильные комплексы из нескольких зданий. Роботы «Яндекса» курсируют между больничными корпусами. Они совершают регулярные рейсы — несколько раз в день отвозят образцы крови в лабораторию, — а также выполняют срочные доставки. К примеру, они могут забрать из аптеки на территории больницы заказанные старшей медсестрой лекарства и отвезти в отделение.

Роботам «Яндекса» не нужна специальная инфраструктура: они пользуются уже имеющимися дорожками и проездами. Для перевозки грузов, которым требуются особые условия хранения, например биоматериалов, используются термокороба. Они помещаются в грузовой отсек робота, который регулярно дезинфицируют.

Доставка в больничных комплексах — новый сценарий применения роботов «Яндекса». Они уже используются для доставки готовых блюд, продуктов и повседневных товаров в «Яндекс Еде» и «Яндекс Лавке» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе. В ноябре «Яндекс» представил новое поколение роботов — первое, которое будет выпускаться серийно. До конца 2027 г. компания планирует запустить 20 тыс. роботов.

