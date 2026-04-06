ITFB Group расширила low-code-инструментарий на платформе «Симфония» и реализовала конструктор динамических объектов

ITFB Group представила новый инструмент платформы «Симфония» — конструктор динамических объектов. Решение позволяет без программирования создавать и настраивать объекты (бизнес-сущности), что в разы сокращает время вывода в продуктив новых бизнес-сервисов под меняющиеся требования бизнеса

Ранее платформа поддерживала постоянный набор объектов – контрагенты, заявки, документы. Добавление новых типов требовало кастомизации. Новый конструктор снимает это ограничение: администратор системы может самостоятельно создавать неограниченное количество бизнес-сущностей и настраивать их под свои задачи. Новым объектам можно задавать структуру и атрибуты, настраивать связи между ними, управлять их жизненным циклом, а также определять правила доступа с использованием моделей RBAC и ABAC.

Конструктор органично встроен в экосистему платформы «Симфония» и сохраняет привычный пользовательский опыт. При этом расширяются возможности за счёт настройки пользовательского меню и структуры разделов, гибкого управления параметрами объектов, включая фильтрацию, поиск и отображение данных, а также конфигурации статусов с визуальными индикаторами и автоматическим запуском процессов, работы с комментариями и вложениями, а также создания реестров, каталогов и пользовательских представлений данных.

«Узкое горлышко трансформации и адаптации бизнеса под меняющиеся реалии — зависимость от скорости разработки. Конструктор динамических объектов — шаг к тому, чтобы цифровая среда компании перестала быть «коробкой» с жёсткими правилами. Теперь это гибкий инструмент управления бизнес-сущностями, который можно донастраивать на ходу без долгих согласований и ожидания в бэклоге разработки», — сказала Анастасия Литвиненко, директор по развитию бизнеса ITFB Group, автор и идеолог платформы.

Архитектура сервиса ориентирована на работу с большими объемами данных и высокими нагрузками. На платформе реализованы механизмы оптимизированного поиска и фильтрации, включая индексацию, а также унифицированный подход к хранению и обработке данных, обеспечивающий целостность и предсказуемость работы настроенной конечной системы. Особое внимание уделено жизненному циклу объектов: реализована модель версионирования и управления статусами, которая позволяет отслеживать изменения и поддерживать актуальность данных.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
Единые API обеспечивают согласованное взаимодействие компонентов платформы, упрощая интеграцию и развитие решения. Модульная архитектура позволяет подключать новые функциональные блоки без вмешательства в ядро платформы.

Результаты тестирования подтверждают стабильную работу сервиса при высоких нагрузках, включая операции поиска и фильтрации в больших массивах данных.

Новый конструктор расширяет возможности, и «Симфония» продолжает развиваться как платформа, где технологии и процессы звучат в унисон, создавая устойчивую основу для роста и трансформации бизнеса.

Другие материалы рубрики

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Школьники теряют навыки мышления и правописания из-за постоянного использования нейросетей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
