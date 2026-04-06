«АвангардЭнерго» приступила к реализации проекта «Умные сети» в районах Татарстана

Специалисты компании «АвангардЭнерго» внедряют программу по оснащению сетевого оборудования элементами Smart grid («Умные сети»). На данной момент ведется работа по внедрению технологии в Альметьевском районе. Технология обеспечивает потребителей бесперебойным электроснабжением, а энергетиков возможностью дистанционного управления работой распределительных сетей. Уже не первый год проект успешно реализуют в Казани. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Проект «Умные сети», концепция которого была разработана при участии «АвангардЭнерго», подразумевает поэтапное внедрение smart-элементов в энергетическую инфраструктуру для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. Модернизация охватит сотни распределительных пунктов и подстанций. Также планируется реконструировать кабельные линии 10 кВ.

Главное преимущество «Умных сетей» — это энергонадёжность, отмечают специалисты «АвангардЭнерго». После модернизации сетей и подстанций, даже в случае аварийных отключений, все переключения будут выполняться автоматически, в течение одной минуты и без участия человека. Все данные будут поступать диспетчеру, а он, в свою очередь, в режиме реального времени, сможет видеть всю информацию по состоянию сети и распределению нагрузки, при необходимости выполнять оперативные переключения: ввести или вывести в ремонт необходимое оборудование, и восстановить электроснабжение потребителей.

Для бесперебойного электроснабжения на объектах используются выключатели нагрузки, интеллектуальные разъединители, индикаторы короткого замыкания – различные виды оборудования отечественного производства. Они помогают определить на каком участке (отпайке) длинной линии электропередач (25-30 км) произошла авария. Этот небольшой участок отключают, а всех остальных потребителей запитывают дистанционно, что позволяет сэкономить время на поиск. Бригада выезжает прямо к месту аварии. Также удалённый доступ и управление сетями существенно повышает безопасность энергообъекта.

Обновление и реконструкция кабельных линий 10 кВ – это выбор в пользу не только интеллектуального, безопасного, но ещё и эргономичного инструмента для передачи электрической энергии, особенно в условиях городской застройки. Наряду с кабелями из шитого полиэтилена специалисты прокладывают волоконно-оптическую линию связи, которая обеспечивает передачу данных между всеми интеллектуальными элементами управления энергообъектами. К примеру, именно такая энергетическая связь соединила два крупных центра питания в Московском и Кировском (ПС 110 кВ Ленинская), а также Ново-Савиновском (ПС 220 кВ Магистральная) районах Казани, и стала резервным источником электроснабжения, беря на себя нагрузку в случае аварийных отключений. Также «Умные сети» уже внедрили в энергетическую инфраструктуру Азнакаево.