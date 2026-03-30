Школьник из Технопарка РТУ МИРЭА создал компактный робот для уборки дворов

Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, старшеклассник Егор Семенихин, разработал и собрал беспилотную многоцелевую роботизированную колесную платформу — компактную машину, способную расчищать узкие проходы между домами, где крупногабаритная техника бессильна. Разработка показывает, как современные технологии могут облегчить повседневный труд коммунальных служб и сделать городскую среду комфортнее. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Идея родилась у Егора Семенихина, когда он увидел, как дворник вручную расчищает снег в узком проходе между домами — туда не могла проехать даже самая компактная коммунальная техника. Молодой инженер решил создать машину, которая сочетала бы маневренность малого транспорта и функциональность большого.

В Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА Егор прошел программу «Электроника и наноэлектроника», где под руководством наставников освоил проектирование в системе КОМПАС‑3D, спроектировал основные узлы, смоделировал 3D‑модель всей сборки и распечатал детали кузова на 3D‑принтере. В качестве ходовой части выбрали колеса — они проще в эксплуатации, дешевле и бережнее относятся к дорожному покрытию. А электродвигатель, по его расчетам, оказался экономически выгоднее и экологичнее двигателя внутреннего сгорания.

РТУ МИРЭА

Финальная сборка и испытания подтвердили высокую маневренность платформы — благодаря борт-поворотной схеме машина легко проходит там, где другая техника застревает. Управление при этом остается простым и интуитивно понятным.

«Работа над прототипом, я приобрел бесценный опыт проектирования технических устройств, расчета узлов и механизмов, сборки и отладки работоспособных систем. Я планирую развивать свой проект и далее: усовершенствовать ходовую часть для повышения проходимости, обновить электронную систему, добавить навесную щетку и ороситель, а также полностью автоматизировать процессы уборки в любой сезон», — сказал Егор Семенихин, ученик 11 класса школы № 1542, выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

«Данный проект — яркий пример того, как Детский технопарк «Альтаир» выполняет свою главную задачу: дать юным талантам возможность превратить идеи в реальные инженерные решения. Здесь, на базе РТУ МИРЭА, школьники получают доступ к современному оборудованию, работают с наставниками — преподавателями и студентами университета — и уже в школе создают разработки, которые могут найти практическое применение в городском хозяйстве. Такие проекты — это вклад в будущее, где технологии работают на комфорт и безопасность людей», — отметил Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

Сейчас юный изобретатель планирует развивать платформу: добавить навесное оборудование для разных сезонов — щетки, оросители, — а также вывести управление на полную автоматизацию.

