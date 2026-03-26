Cloud Advisor представил безагентный контроль целостности файлов в публичных облаках

Единая платформа облачной безопасности Cloud Advisor устраняет главное препятствие на пути внедрения контроля целостности файлов в публичных облаках. Продукт предлагает полностью безагентное решение, обеспечивающее 100% покрытие виртуальных машин под управлением ОС Linux и Windows. Об этом CNews сообщили представители Cloud Advisor.

Контроль целостности файлов (File Integrity Monitoring, FIM) является одной из ключевых задач информационной безопасности. В частности, он помогает: выявлять вредоносную активность за счет своевременного уведомления о несанкционированной модификации файлов; расследовать инциденты, предоставляя детальную информацию об измененных файлах; обеспечивать соответствие требованиям корпоративных и нормативных стандартов (например, PCI DSS, п. 11.5.2).

Однако в публичных облаках контроль целостности файлов осуществляется крайне редко. Главная причина — постоянное изменение ресурсов в облачной инфраструктуре, из-за которого внедрение и поддержка традиционных решений FIM оказываются чрезмерно трудозатратными. Cloud Advisor устраняет эту проблему, предлагая принципиально иной подход — безагентное решение на базе запатентованной технологии DiskScan. Оно обеспечивает 100-процентное покрытие облачной инфраструктуры без необходимости устанавливать агенты или заводить учетные записи на виртуальных машинах.

Новая версия Cloud Advisor позволяет контролировать изменения файлов в ОС Linux и файлов и реестра в ОС Windows, включая: конфигурации операционных систем; настройки прикладного ПО; настройки СЗИ.

Использование Cloud Advisor с модулем безагентного контроля целостности файлов позволит повысить защищенность облачной среды за счет своевременного выявления вредоносной активности по изменению критических файлов системы — и все это без трудоемкого внедрения.