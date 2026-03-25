Платформа для проектирования и сопровождения бурения 2Drill совместима с «Ред ОС»

Программный продукт 2Drill (разработчик — ООО «Страта Солюшенс», спин-офф МФТИ) подтвердил корректную работу на базе операционной системы «Ред ОС» от компании «Ред софт». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Совместимость была подтверждена в результате экспертной проверки сотрудниками ООО «Страта Солюшенс» и «Ред софт» в рамках соглашения о технологическом партнерстве. Стабильная совместная работа решений 2Drill и «Ред ОС» критически важна для отрасли, ключевых ВИНК и сервисных компаний, так как выступает частью импортонезависимого инженерного контура.

2Drill — платформа для проектирования и сопровождения бурения нефтегазовых скважин, которая помогает снижать технологические риски в бурении. Продукт предлагает набор инструментов для проектирования скважин и инженерных расчетов, сокращая сроки реализации каждого проекта.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и позволяет строить ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений.

Компании продолжают сотрудничество и планируют далее расширять линейку совместимых продуктов.