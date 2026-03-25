«М.видео» объявляет о начале реализации с 25 марта 2026 г. преимущественного права акционеров в рамках допэмиссии

«М.видео» уведомляет действующих на 19 сентября 2025 г. акционеров компании о том, что начиная с 25 марта 2026 г. у них есть возможность реализовать преимущественное право приобретения акций ПАО «М.видео» в рамках реализации дополнительной эмиссии по открытой подписке. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Привлеченные средства от допэмиссии будут направлены на развитие ключевых направлений бизнеса компании, включая реализацию новой стратегии по построению мультикатегорийного маркетплейса с развитой офлайн-розницей. Допэмиссия также завершит процесс дофинансирования компании в объеме 30 млрд руб. от действующих акционеров. Предельный объем допэмиссии – 1,5 млрд обыкновенных акций, реальный объем может составлять кратно меньшую цифру относительно максимального числа акций к размещению.

Генеральный директор компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «С первого дня в «М.видео», я не просто поверил, что у компании большой потенциал и перспективы для роста, но и каждый день лично убеждаюсь в этом, наблюдая то, с какой отдачей и энергией мы с большой командой работаем над реализацией ее масштабной трансформации. При грамотном стратегическом планировании, эффективном операционном управлении и моей личной убежденности в успехе «М.видео», первые результаты не заставили себя ждать, мы уже расширили ассортимент и вывели категории товаров за пределы традиционной электроники, усилили присутствие в новых товарных сегментах и создали инфраструктуру для подключения широкого круга партнеров и селлеров. Задача на ближайшее время – развить на базе маркетплейса «М.видео» уникальную ИТ-платформу, объединяющую собственные продажи, предложения партнеров и интеграции с другими игроками рынка. И мы уже видим результаты этой стратегии – наш маркетплейс уверенно растет каждый месяц.

Параллельно мы развиваем логистическую и ИТ-инфраструктуру, улучшаем клиентский опыт и повышаем эффективность взаимодействия с продавцами. За счет оптимизации процессов и нового подхода к развитию компании, оборот маркетплейса кратно растет и увеличивается его доля в структуре бизнеса компании».

В рамках размещения акций текущие акционеры компании смогут реализовать свое преимущественное право на их приобретение, что позволит им сохранить размер доли участия в капитале компании. Срок реализации преимущественного права начинается 25 марта 2026 г. и составит восемь рабочих дней.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести акционер в ходе осуществления преимущественного права, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций ПАО «М.видео» на 19 сентября 2025 г. (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос «Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по открытой подписке») и определяется по следующей формуле: K = А * (B / C), где K – максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения; А – количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 19 сентября 2025 г. – дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос «Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО ««М.видео»» по открытой подписке»; В – 1 500 000 000 шт.– количество акций дополнительного выпуска; С – 179 768 227 шт. – общее количество размещенных обыкновенных акций эмитента на дату принятия решения «Об увеличении уставного капитала ПАО «М.видео» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «М.видео» по открытой подписке».

При этом рекомендуется приобретать цельное число акций, так как, несмотря на то, что законодательство России допускает приобретение дробных акций в процессе реализации преимущественного права, дробная акция, как правило, существенно не влияет на позиции акционеров и размер их дивидендов, но требует от приобретателя дополнительных затрат и усилий при последующей продаже.

Объем размещения в 1,5 млрд обыкновенных акций является предельным и необязательным к полной реализации. Цена размещения акций будет определена Советом директоров после завершения периода реализации преимущественного права с учетом рыночной конъюнктуры. Размещение пройдет в формате открытой подписки с использованием инфраструктуры Московской биржи. Техническим организатором размещения выступит ПАО «Совкомбанк».