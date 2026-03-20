«Философт» в Благовещенске: УК МТК переходит на платформу «Мажордом»

Компания «Философт» объявила о заключении соглашения с управляющей компанией МТК о переводе всего обслуживаемого жилого фонда в Благовещенске на платформу «Мажордом». Для разработчика это уже 31 регион присутствия.

УК МТК приняла решение о переходе с другой крупной системы умного дома. Ключевым фактором выбора стала стабильность работы приложения «Мажордом». Особое значение внедрение цифровой платформы имеет для новых проектов компании, включая жилой комплекс «Орион». Здесь цифровая экосистема закладывается уже на этапе концепции: управление доступом, взаимодействие с управляющей компанией, сервисы для жителей и внутренняя инфраструктура будут интегрированы в единое пространство. Это позволяет сформировать современную среду, в которой технологии становятся частью повседневной жизни и повышают уровень комфорта проживания.

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток Цифровизация

После завершения перехода жители и управляющая компания получат единое цифровое пространство для управления домом. В приложении будут доступны: заявки в УК и контроль их выполнения; чаты с жителями, новости и опросы; видеонаблюдение и домофония; система контроля доступа и временные пропуски; рассылка и оплата квитанций; маркетплейс услуг.

«Мы продолжаем расширять географию "Мажордома" и делать управление жилыми домами удобнее для управляющих компаний и жителей. Выход в 31 регион – важная веха для нас, подтверждающая востребованность нашего подхода к цифровизации ЖКХ и девелопмента», – отметили в компании «Философт».

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Максим Березин, Orion soft: Рынок ИТ-инфраструктуры выходит из стадии экспериментов

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
