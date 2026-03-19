Пользователи могут находить нужную информацию в «Яндекс Поиске» при ограничениях мобильного интернета

«Поиск с Алисой» продолжает работать и позволяет быстро получать ответы на повседневные вопросы — например, узнать адрес организации, номер телефона, часы работы учреждения или погоду.

«Яндекс Поиск», как и другие сервисы «Яндекса», вошли в «белый список» сервисов. Пользователи могут переходить как по «белым сайтам» из выдачи, так и получать информацию с недоступных источников через короткие ответы «Алисы AI».

Например, если вы находитесь в центре города с ограниченной связью, можно задать запрос, например: «как быстрее проехать до Третьяковской галереи», и, благодаря быстрым ответам в «Поиске», информация все равно корректно отобразится.

При ограниченной связи остаются доступными и другие возможности «Алисы AI». Нейросеть можно попросить объяснить сложную тему, отредактировать текст или сгенерировать изображение по описанию. В «Поиске» также сохраняется доступ к привычному контенту и сервисам: пользователи могут смотреть видео и изображения, искать врачей и читать отзывы о них, а также сравнивать цены на товары и услуги. В результатах поиска остается доступна справочная информация об организациях — адреса, телефоны и часы работы.

Пользователям «Яндекс Поиска» также доступна функция «Умная камера», которая поможет распознать QR-код, перевести текст или подскажет, как починить технику, если официальный сайт, форумы и видеосервисы с советами не работают.

Получать важную информацию, ориентироваться в городе и решать повседневные задачи можно с сервисами «Яндекса» даже в ситуациях, когда мобильный интернет работает с ограничениями.