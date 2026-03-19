Пользователи могут находить нужную информацию в «Яндекс Поиске» при ограничениях мобильного интернета

«Поиск с Алисой» продолжает работать и позволяет быстро получать ответы на повседневные вопросы — например, узнать адрес организации, номер телефона, часы работы учреждения или погоду.

«Яндекс Поиск», как и другие сервисы «Яндекса», вошли в «белый список» сервисов. Пользователи могут переходить как по «белым сайтам» из выдачи, так и получать информацию с недоступных источников через короткие ответы «Алисы AI».

Например, если вы находитесь в центре города с ограниченной связью, можно задать запрос, например: «как быстрее проехать до Третьяковской галереи», и, благодаря быстрым ответам в «Поиске», информация все равно корректно отобразится.

При ограниченной связи остаются доступными и другие возможности «Алисы AI». Нейросеть можно попросить объяснить сложную тему, отредактировать текст или сгенерировать изображение по описанию. В «Поиске» также сохраняется доступ к привычному контенту и сервисам: пользователи могут смотреть видео и изображения, искать врачей и читать отзывы о них, а также сравнивать цены на товары и услуги. В результатах поиска остается доступна справочная информация об организациях — адреса, телефоны и часы работы.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов
Пользователям «Яндекс Поиска» также доступна функция «Умная камера», которая поможет распознать QR-код, перевести текст или подскажет, как починить технику, если официальный сайт, форумы и видеосервисы с советами не работают.

Получать важную информацию, ориентироваться в городе и решать повседневные задачи можно с сервисами «Яндекса» даже в ситуациях, когда мобильный интернет работает с ограничениями.

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

Смекалка против российских ограничений. В стране, где отключают интернет, бешеный спрос на CD-диски и плееры

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

Злоумышленников щелкнули по носу. Заработал новый сервис защиты россиян от криминальных входящих переводов

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

Гигантский ритейлер электроники превращается в Wildberries. Теперь он торгует куртками и сумками

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/