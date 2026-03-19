МТС ускорила мобильный интернет в литературном сердце Нижегородской области — селе Большое Болдино

Компания МТС установила дополнительное телеком‑оборудование стандарта LTE в селе Большое Болдино Нижегородской области в районе ул. Смолиной. Модернизация инфраструктуры и расширение емкости сети позволили увеличить скорость мобильного интернета на треть для жителей и гостей этого знаменитого пушкинского места.

Новая скорость мобильного интернета стала доступна более 5 тыс. селян. Теперь они могут с большим комфортом использовать современные цифровые сервисы: общаться в социальных сетях, звонить с помощью видеосвязи, читать книги онлайн и пользоваться государственными услугами.

Село Большое Болдино — место мирового литературного значения и объект культурного наследия федерального значения, тесно связанное с именем А. С. Пушкина. В родовом имении поэта в 1830 г. прошла знаменитая «Болдинская осень» — самый плодотворный период его творчества. За три месяца здесь были написаны «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», несколько пьес цикла «Маленькие трагедии», множество стихотворений и завершены последние главы «Евгения Онегина».

Сегодня Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина Болдино — один из ключевых туристических объектов региона. Ежегодно село посещают сотни тысяч туристов из России и зарубежных стран, чтобы увидеть усадебный дом, вотчинную контору, церковь Успения Божией Матери и прогуляться по парку, сохранившему дух пушкинской эпохи. Развитие цифровой инфраструктуры здесь критически важно для обеспечения комфортного пребывания гостей и жизни местных жителей.

«Для нас было важно обеспечить здесь качественный цифровой сервис — учитывая особую историко‑культурную ценность места. Современный турист не представляет поездку без возможности сразу поделиться впечатлениями в соцсетях, быстро найти дорогу с помощью онлайн‑карт, получать ответы на вопросы во время экскурсии и узнавать новое прямо на ходу. Благодаря обновлению сети гости музея‑заповедника смогут оставаться на связи, а местные жители получат больше возможностей от современных технологий», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

В планах компании МТС — дальнейшее развитие инфраструктуры в туристических кластерах Нижегородской области и усиление покрытия вдоль ключевых транспортных маршрутов региона.

