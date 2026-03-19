«Диасофт» расширил возможности генератора отчетных форм: автоматизирована подготовка презентаций

Компания «Диасофт» расширила возможности программного продукта «Генератор отчетов BIRT», входящего в состав решения Digital Q.DataFactory. Продукт предназначен для автоматизации формирования отчетных форм на основе данных из разных источников: rest-сервисов, файловых хранилищ, баз данных и др. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В составе продукта реализован функционал для формирования отчетов-презентаций по шаблону формата pptx. Новые возможности продукта позволят сократить трудозатраты на подготовку презентаций, обеспечить единообразие их оформления и соответствие корпоративным стандартам, исключить ошибки, связанные с ручным вводом данных.

Поддерживается вставка в конечный отчет-презентацию: текстовых полей с указанным форматированием; списков для заполнения табличных данных; изображений (прямая вставка или скачивание по указанной ссылке для последующего добавления); содержимого одной или нескольких html-страниц.

Для удобства сбора и обработки данных реализован механизм формирования отчетов через интеграцию html-контента в docx-шаблоны с возможностью конвертации в pdf. Впоследствии готовые данные интегрируются в pptx-презентацию. Эта технология обеспечивает прямое подключение к источникам информации, автоматическое преобразование веб-интерфейсов в читаемые форматы, сохранение интерактивности данных через гиперссылки.

«Генератор отчетов BRIT» реализован в микросервисной архитектуре, что обеспечивает высокую скорость обработки данных, масштабируемость, отказоустойчивость и удобную интеграцию в ИТ-ландшафт организации. В настоящее время ряд клиентов «Диасофт» уже успешно использует продукт для построения корпоративных систем отчетности.

Продукт работает на импортонезависимом технологическом стеке и зарегистрирован в реестре российского программного обеспечения в составе технологической платформы Digital Q.Environment (реестровая запись № 16751 от 1 марта 2023 г.).