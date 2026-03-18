Безопасность Пользователю Стратегия безопасности ИТ в банках
Сбербанк запустил уникальный сервис возврата переводов по СБП в мобильном приложении

Сбербанк расширил функционал и первым среди банков запустил бесплатный сервис возврата денежных переводов, совершенных по Системе быстрых платежей (СБП), напрямую в интерфейсе приложения. Новая возможность доступна пользователям «Сбербанк Онлайн» на платформе Android, начиная с версии 17.3. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь, если клиент получил нежелательный перевод, ему не нужно будет искать контакты отправителя или обращаться в службу поддержки банка — быстро и безопасно вернуть средства можно за пару нажатий.

Таким образом можно моментально возвращать отправителям ошибочно направленные средства, а также минимизировать риск стать жертвой мошенников или дроппером.

Как вернуть перевод безопасно: зайти в историю операций приложения; найти соответствующий перевод по СБП; нажать кнопку «Вернуть».

Функция доступна в течение 10 дней с момента зачисления суммы на счет. После подтверждения средства автоматически возвращаются на тот же счет, с которого были изначально отправлены. Сервис предоставляется бесплатно и не расходует лимит клиента на переводы.

Запуск сервиса возврата переводов по СБП также повышает уровень безопасности и помогает бороться с одним из видов мошенничества — с так называемыми «случайными» переводами. В таких схемах злоумышленники намеренно отправляют деньги на счета жертв, а затем под различными предлогами убеждают вернуть их на другие реквизиты или «технические» счета. Если человек соглашается, он становится дроппером — соучастником и посредником в цепочке вывода похищенных денег. Либо мошенники начинают запугивать и шантажировать человека, используя данные переводы как предлоги.

Новый функционал позволяет быстро и безопасно вернуть деньги отправителю, не вступая в контакт с потенциальными мошенниками и не рискуя перевести им сбережения.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Переводы по СБП используют миллионы россиян. Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками. Наша задача — сделать так, чтобы пользователь прямо в приложении мог безопасно исправить чужую ошибку или отразить попытку обмана в пару кликов. Сегодня «Сбер» является самым безопасным банком на российском рынке ― эффективность нашей антифрод-системы составляет 99,99%, и это один из самых высоких мировых показателей. Безопасность клиентов ― наш приоритет, поэтому «Сбер» в том числе постоянно совершенствует сервисы защиты, которых на текущий момент только в приложении «Сбербанк Онлайн» более 20».

Ранее в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» запущен аналогичный сервис возврата ошибочно отправленных переводов между клиентами Сбербанка.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/