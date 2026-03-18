С помощью сканера «Элар» оцифруют церковный Устав XVII века и Елизаветинскую Библию в старейшем музее Сибири

Планетарный сканер «ЭларСкан А2-400Р» поступил в Минусинский краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова — одно из старейших научных учреждений Сибири с фондом научной библиотеки более 135 тыс. изданий.

В Минусинский региональный краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова (Красноярский край) доставлен планетарный сканер «ЭларСкан А2-400Р». Оборудование предназначено для оцифровки фонда редкой книги научной библиотеки музея, основанной в 1878 г. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

В числе первоочередных задач — перевод в цифровой вид изданий из особо ценных фондов. Среди них: Устав («Око церковное») 1641 г. — памятник ранней кириллической печати, Елизаветинская Библия 1757 г., труды учёного П. С. Палласа и оригинальное издание 1891 г. книги Дж. Кеннана «Сибирь и ссылка». В течение 2026 г. планируется оцифровать 24 выпуска «Известий Восточно-Сибирского отдела ИРГО», 64 издания из «Библиотеки Н. М. Мартьянова» и 2 единицы церковной литературы.

«Электронные копии будут доступны на сайте музея — в разделе "Музей и РГО". Это даст возможность сотрудникам и исследователям работать с материалами не только в читальном зале научной библиотеки музея», — сказала Елена Сидорина, заведующий научной библиотекой.

Для работы с хрупкими историческими документами «ЭларСкан А2-400Р» оснащён ручным механизмом поднятия и опускания прижимного стекла, он позволяет точно дозировать усилие при работе с ветхими и повреждёнными оригиналами. Трансформируемая колыбель поддерживает два режима: плоский (180°) и V-образный (120°) — для книг с неполным раскрытием. Сменные прижимные стёкла обеспечивают корректное выравнивание страниц в обоих режимах, а оптический зум позволяет быстро перестраиваться под разные форматы оригиналов. Все сканеры линейки «ЭларСкан» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает их соответствие требованиям технологического суверенитета и информационной безопасности.

Минусинский музей основан в 1877 г. и является одним из старейших научных учреждений Сибири. В его фондах хранятся уникальные археологические и этнографические предметы по истории Южной Сибири; фонд научной библиотеки музея насчитывает более 135 тыс. единиц хранения.

Сканеры линейки «ЭларСкан» работают в крупнейших федеральных архивах и библиотеках страны, а также в сотнях региональных и муниципальных учреждений культуры и науки по всей России.