МТУСИ представил менеджер паролей с геолокационной защитой

В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) разработали новый программный менеджер паролей, интегрирующий геолокационную аутентификацию. Проект создан студентом Арсением Макаровым под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова. Система решает актуальные проблемы управления паролями: уязвимость мастер-пароля, риски взлома через email и несанкционированный доступ.

В эпоху цифровых угроз пароли — первая линия обороны личных данных. Обычные менеджеры паролей удобны, но уязвимы: забытый мастер-пароль блокирует весь доступ, а email-восстановление можно взломать. Новый продукт добавляет умную геолокацию: система автоматически блокирует вход из незнакомого места, но позволяет заранее отметить поездки (даты и локации). Это минимизирует риски, не мешая пользователям.

Основные инновации и функциональность: геолокационная защита: блокировка по IP/местоположению + планировщик поездок; безопасное восстановление: Seed-фраза вместо email; хранение паролей, заметок и конфиденциальных данных; анализ силы паролей с генератором надежных альтернатив; история изменений для исключения возможности повторного использования; автоуничтожение данных после неудачных попыток ввода; поддержка двухфакторной аутентификации (2FA); SOS-кнопка для мгновенной смены всех паролей.