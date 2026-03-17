Интернет на скоростях 120 Мбит/с подключили в Усугли

Жителям села Усугли стал доступен высокоскоростной мобильный интернет и стабильная связь «МегаФона». Техническая служба оператора построила в населенном пункте базовую станцию, которая значительно улучшила работу сети 4G, увеличила скорости передачи данных и качество голосовых звонков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С появлением новой базовой станции связь стала более надежной и устойчивой, звук теперь четкий и без помех, а скорости мобильного интернета достигают 120 Мбит/с. Благодаря этому абоненты могут с комфортом листать соцсети, смотреть видео и слушать музыку на стримингах, быстро скачивать и пересылать объемные файлы, заниматься онлайн-шопингом и оформлять государственные услуги.

«Так как Усугли – достаточно небольшое село, на базовой станции были использованы средне- и высокочастотные диапазоны LTE. Их главное преимущество – хорошие скорости загрузки и большая емкость сети, позволяющая одновременно подключаться к оборудованию множеству устройств. Расширение сети открывает новые возможности для образования, работы, а также развития населенного пункта», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

Новая станция расширила и территорию действия технологии цифровых звонков через интернет (VoLTE). Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и выходить в Сеть — например, чтобы отправить данные другому пользователю или ввести поисковых запрос в браузере.

Кроме того, специалисты оператора модернизировали сеть в соседнем селе Верх-Усугли. На оборудование добавили мощности, разогнавшие скорости интернета до 80 Мбит/с.

