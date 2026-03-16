В России прошли первые биржевые торги услугами ЦОД

Сеть дата-центров 3data сообщает о завершении первых биржевых торгов услугами по размещению оборудования (colocation) на «Бирже ЦТС», которые состоялись 5 марта 2026 г. Победителем стало АО «Уиллстрим», ведущее деятельность в сфере профессионального аутсорсинга колл-центров. Результатом торгов стало заключение биржевого договора на размещение оборудования в центре обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили представители «Биржи ЦТС».

Предметом торгов являлись стойко-места, расположенные в московском дата-центре 3data уровня надежности Tier III («М8») на улице 8 марта. В аукционе приняли участие российские коммерческие организации, продемонстрировав высокий уровень интереса к данному механизму закупки. Итоговая стоимость единицы лота составила 201,3 тыс. руб. с НДС ежемесячно за стойко-место с подведенной мощностью 5 кВт, включая стойку и два блока розеток (PDU).

Генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала: «Наше участие в биржевых торгах свидетельствует о стремлении внедрить новые стандарты открытости и доступности услуг. Убеждены, что такой подход укрепит доверие клиентов к коммерческим дата-центрам и обеспечит дополнительный импульс для развития нашего бизнеса».

Заместитель генерального директора «Биржи ЦТС» Виктор Овсянников: «Первые биржевое размещение услуг colocation открывает принципиально новый этап формирования объективной рыночной стоимости таких услуг. Планируем активно расширять ассортимент предложений от операторов дата-центров и привлекать больше участников торгов».

«Биржа ЦТС» планирует дальнейшую разработку направления биржевой торговли услугами colocation, ориентированную на обеспечение удобного, эффективного и прозрачного сотрудничества поставщиков и потребителей услуг ЦОД.