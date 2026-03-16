В «Экзон» реализовали 15 сервисов на базе ИИ

В экосистеме «Экзон» продолжается развитие инструментов на базе искусственного интеллекта. Команда разработки реализовала 15 ИИ-функций, направленных на автоматизацию рабочих процессов, ускорение обработки данных и снижение доли ручных операций при работе с документацией. Об этом CNews сообщили представители «Экзон».

Новые функции интегрированы в различные модули системы, включая «Стройконтроль», ИТД, ПИР и сервисы поддержки пользователей. Их внедрение позволяет оптимизировать повседневные задачи и повысить эффективность работы в системе.

ИИ для проектирования

Для работы с ПИР разработан ИИ-ассисент, автоматически заполняющий поля «Тип работ» для формирования замечаний и инспекций. Кроме того, система интеллектуально предлагает пользователю релевантную нормативную документацию, соответствующую описанию выявленного замечания. ИИ позволяет выгружать спецификации из проектных файлов: можно сформировать таблицы с перечнями материалов, изделий и оборудования и ускорить поиск необходимой информации.

ИИ в исполнительной документации

ИИ-ассистент применяется и при работе с ИТД. Алгоритм анализирует содержание записи и автоматически определяет тип работ при добавлении в перечень.

Специализированные задачи

Часть разработок реализована под специализированные задачи. Например, сервис для анализа лабораторных исследований извлекает ключевые показатели из протоколов и помогает структурировать данные для дальнейшего анализа. Еще одно решение позволяет сопоставлять ИТД с IFC-моделью, сравнивая фактически выполненные работы с информацией цифровой модели объекта.

Решения для «Стройконтроля»

Несколько задач закрывает ИИ-ассистент и в модуле «Стройконтроль». При создании замечаний и инспекции система автоматически определяет тип работ. Кроме того, алгоритм анализирует текст замечания и предлагает подходящие нормативные документы, которые могут использованы при оформлении.

Работа со сметами в «Актировании»

ИИ помогает в работе со сметами при работе с первичной документацией. Если пользователь загружает смету в произвольном формате, система анализирует его структуру и приводит ее к системному формату. Модуль определяет строки документа и их уровень в иерархии, формируя корректную структуру данных.

Автоматизация подготовки документов

Одно из ключевых направлений развития - автоматизация подготовки документов. В системе реализован механизм автоматического заполнения обязательных полей в приказах, включая номер и дату документа. Аналогичный подход используется при работе с ОТиТБ: система анализирует тип документа и помогает корректно заполнить необходимые поля.

Поддержка пользователей

ИИ-ассистент используется и в чат-боте технической поддержки. Пользователи получили возможность направлять несколько обращений в рамках одного диалога, что упрощает взаимодействие с сервисной командой. Также бот может отвечать на типовые вопросы, используя актуальную базу знаний.

Внутренняя лаборатория ИИ

ИИ также применяется внутри команды разработки. В компании развивается внутренняя лаборатория искусственного интеллекта, где создаются инструменты для повышения эффективности разработки. Среди них - агент-помощник написания кода, а также решения для автоматического рефакторинга и поиска потенциальных уязвимостей.

«ИИ-ассистент в каждом модуле платформы становится «вторыми руками» персонала, позволяя сосредоточиться на стратегических аспектах работы. Он не знает усталости, не допускает ошибок и гарантирует безопасность данных благодаря закрытому контуру. Мы стремимся к тому, чтобы ИИ стал практическим инструментом, который здесь и сейчас помогает строителям решать повседневные задачи», – отметил коммерческий директор «Экзон» Денис Колов.